Косторная уделывает даже мужчин. Тутберидзе впервые не сдержала восторга

Алёна Косторная — уникальное явление в современном фигурном катании. Пока её подруги по группе Тутберидзе берут четверными прыжками, она умудряется обскакивать их даже без этих элементов. Перед началом первого взрослого сезона в её арсенале вообще не было ни одного ультрапрыжка, но летом Косторная выучила тройной аксель, успешно исполнила его на соревнованиях (всего десятой за всю историю) и теперь с его помощью рвёт и мечет на каждом турнире, где принимает участие. Даже Елизавета Туктамышева, которая долгое время была единственной российской трикселисткой, иногда допускает помарки на этом прыжке, а Косторная исполняет его безупречно раз за разом.
Её считали самым слабым звеном в компании вчерашних юниорок Тутберидзе, но сейчас она выходит на лидирующие позиции. Победа в финале Гран-при и умопомрачительная короткая программа на чемпионате России с запредельным рекордом. Даже учитывая лояльное домашнее судейство, баллы не могут не впечатлять: 89,86 — случись они на международном турнире, это был бы рекорд на все времена.
Долгое время речь идёт о том, что соревноваться с мужчинами надо отправить Александру Трусову, ведь она исполняет больше четверных прыжков, чем многие из них. Кажется, туда же пора и Алёне Косторной: на этом чемпионате России она уделала абсолютно всех одиночников, ведь лучший из них по итогам короткой программы, Макар Игнатов, набрал 88,88 — почти на балл меньше Алёны. При этом все мужчины поголовно исполняли (и успешно!) четверные прыжки, а Косторная обходится без них.
Весь мир сходит с ума от её короткой программы "Ангел", где Алёна всякий раз словно улетает со льда в небеса на каждом прыжке. Настолько все, что даже обычно строгая и требовательная Этери Тутберидзе в Красноярске не смогла скрыть своего восторга. После её слов Косторная пришла в микст-зону сияющей: слова тренера затмили ей и впечатления от проката, и сумасшедшие баллы.
— Я больше была рада не прокату, не баллам, а тому, что сказала Этери Георгиевна (Тутберидзе, тренер Косторной. — Прим. ред.). Потому что я первый раз от неё слышала такие слова. Не скажу, что именно она сказала, что похвалила. Сегодняшний прокат? Это лучшее из того, что было. Я очень рада, что смогла доказать самой себе, что можно кататься чисто и показывать результат, несмотря ни на что, — призналась Косторная журналистам.
Алёна не лукавит: на пресс-конференции её спросили о баллах, и она, кажется, сама удивилась — была уверена, что у неё 86, а не 89. На радостях от слов Тутберидзе даже забыла надеть фирменную кофту спонсора соревнований.
После похвалы от Тутберидзе Алёна забыла буквально всё: и собственные баллы, и кофту фирменную #АленаКосторная #АннаЩербакова #АлександраТрусова #фигурноекатание pic.twitter.com/Go14RVHnns— Прорывной Димон (@dmitriysadylko) December 27, 2019
А ведь Косторной вообще могло не быть на этом чемпионате России. По крайней мере, именно так утверждали инсайдеры перед началом турнира. Однако сама фигуристка об этих слухах с удивлением узнала уже в аэропорту. Основывались они в том числе на том, что Косторная давно ничего не выкладывала у себя в "Инстаграме". И даже после этой странной истории Алёна заявила, что чаще постить фотографии не будет — она слишком занята фигурным катанием.
В аэропорту Даниил Маркович спросил меня: "Алён, а ты всё-таки едешь?" Я ответила: "А я должна не ехать?" Он мне показал статью. Оказывается, теперь всё решает "Инстаграм". Но я не буду чаще что-то выкладывать. Я не инстаграм-модель
Алёна Косторная
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Косторная — единственная фигуристка в этом сезоне, которая ни разу не опустилась с первого места ни на одном турнире. В наступившую эпоху ультрапрыжков весь мир называет её победы триумфом настоящего фигурного катания в чистом виде. Если она победит и сегодня, может, стоит задуматься, нужны ли четверные вообще?
Чемпионат России по фигурному катанию
Красноярск
Женщины
Произвольная программа
Начало — 15:00 по московскому времени
Первая разминка
- 1. Ксения Синицына
- 2. Ксения Цибинова
- 3. Анастасия Грачёва
- 4. Мария Талалайкина
- 5. Елизавета Нугуманова
Вторая разминка
- 6. Анастасия Губанова
- 7. Софья Самодурова
- 8. Серафима Саханович
- 9. Валерия Шульская
- 10. Станислава Константинова
- 11. Анна Фролова
Третья разминка
- 12. Евгения Медведева
- 13. Елизавета Туктамышева
- 14. Анастасия Гулякова
- 15. Анна Щербакова
- 16. Алёна Косторная
- 17. Александра Трусова