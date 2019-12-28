Косторная уделывает даже мужчин. Тутберидзе впервые не сдержала восторга

16-летняя фигуристка превзошла немыслимый рекорд в короткой программе на чемпионате России.

Алёна Косторная — уникальное явление в современном фигурном катании. Пока её подруги по группе Тутберидзе берут четверными прыжками, она умудряется обскакивать их даже без этих элементов. Перед началом первого взрослого сезона в её арсенале вообще не было ни одного ультрапрыжка, но летом Косторная выучила тройной аксель, успешно исполнила его на соревнованиях (всего десятой за всю историю) и теперь с его помощью рвёт и мечет на каждом турнире, где принимает участие. Даже Елизавета Туктамышева, которая долгое время была единственной российской трикселисткой, иногда допускает помарки на этом прыжке, а Косторная исполняет его безупречно раз за разом.

Её считали самым слабым звеном в компании вчерашних юниорок Тутберидзе, но сейчас она выходит на лидирующие позиции. Победа в финале Гран-при и умопомрачительная короткая программа на чемпионате России с запредельным рекордом. Даже учитывая лояльное домашнее судейство, баллы не могут не впечатлять: 89,86 — случись они на международном турнире, это был бы рекорд на все времена.

Долгое время речь идёт о том, что соревноваться с мужчинами надо отправить Александру Трусову, ведь она исполняет больше четверных прыжков, чем многие из них. Кажется, туда же пора и Алёне Косторной: на этом чемпионате России она уделала абсолютно всех одиночников, ведь лучший из них по итогам короткой программы, Макар Игнатов, набрал 88,88 — почти на балл меньше Алёны. При этом все мужчины поголовно исполняли (и успешно!) четверные прыжки, а Косторная обходится без них.

Весь мир сходит с ума от её короткой программы "Ангел", где Алёна всякий раз словно улетает со льда в небеса на каждом прыжке. Настолько все, что даже обычно строгая и требовательная Этери Тутберидзе в Красноярске не смогла скрыть своего восторга. После её слов Косторная пришла в микст-зону сияющей: слова тренера затмили ей и впечатления от проката, и сумасшедшие баллы.

— Я больше была рада не прокату, не баллам, а тому, что сказала Этери Георгиевна (Тутберидзе, тренер Косторной. — Прим. ред.). Потому что я первый раз от неё слышала такие слова. Не скажу, что именно она сказала, что похвалила. Сегодняшний прокат? Это лучшее из того, что было. Я очень рада, что смогла доказать самой себе, что можно кататься чисто и показывать результат, несмотря ни на что, — призналась Косторная журналистам.

Алёна не лукавит: на пресс-конференции её спросили о баллах, и она, кажется, сама удивилась — была уверена, что у неё 86, а не 89. На радостях от слов Тутберидзе даже забыла надеть фирменную кофту спонсора соревнований.

А ведь Косторной вообще могло не быть на этом чемпионате России. По крайней мере, именно так утверждали инсайдеры перед началом турнира. Однако сама фигуристка об этих слухах с удивлением узнала уже в аэропорту. Основывались они в том числе на том, что Косторная давно ничего не выкладывала у себя в "Инстаграме". И даже после этой странной истории Алёна заявила, что чаще постить фотографии не будет — она слишком занята фигурным катанием.

В аэропорту Даниил Маркович спросил меня: "Алён, а ты всё-таки едешь?" Я ответила: "А я должна не ехать?" Он мне показал статью. Оказывается, теперь всё решает "Инстаграм". Но я не буду чаще что-то выкладывать. Я не инстаграм-модель Алёна Косторная Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Косторная — единственная фигуристка в этом сезоне, которая ни разу не опустилась с первого места ни на одном турнире. В наступившую эпоху ультрапрыжков весь мир называет её победы триумфом настоящего фигурного катания в чистом виде. Если она победит и сегодня, может, стоит задуматься, нужны ли четверные вообще?

Чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск

Женщины

Произвольная программа

Начало — 15:00 по московскому времени

Первая разминка

1. Ксения Синицына

2. Ксения Цибинова

3. Анастасия Грачёва

4. Мария Талалайкина

5. Елизавета Нугуманова

Вторая разминка

6. Анастасия Губанова

7. Софья Самодурова

8. Серафима Саханович

9. Валерия Шульская

10. Станислава Константинова

11. Анна Фролова

Третья разминка