Медведева исчезла из списков участниц чемпионата России по фигурному катанию

Фамилия спортсменки отсутствовала в стартовом протоколе на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

На чемпионате России по фигурному катанию вот-вот стартуют произвольные программы у женщин, однако до сих пор неясно, примет ли участие в соревнованиях Евгения Медведева. За час до старта двукратная чемпионка мира исчезла из стартовых протоколов на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

При этом в документах, которые раздают журналистам в пресс-центре турнира в Красноярске, Медведева присутствует.

На сайте ФФКР сейчас на месте стартового протокола высвечивается ошибка.

В СМИ сообщают, что Медведева снимается с турнира. Накануне она жаловалась на проблемы с коньками, ботинок одного из которых порвался во время тренировки. Сегодня утром фигуристка досрочно завершила тренировку после совещания с тренером Брайаном Орсером и своей мамой.