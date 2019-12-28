Медведева исчезла из списков участниц чемпионата России по фигурному катанию

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Фамилия спортсменки отсутствовала в стартовом протоколе на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

На чемпионате России по фигурному катанию вот-вот стартуют произвольные программы у женщин, однако до сих пор неясно, примет ли участие в соревнованиях Евгения Медведева. За час до старта двукратная чемпионка мира исчезла из стартовых протоколов на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

<p>Скриншот © <a href="https://fsrussia.ru/" target="_blank">fsrussia.ru</a></p>

При этом в документах, которые раздают журналистам в пресс-центре турнира в Красноярске, Медведева присутствует.

<p>Фото © LIFE</p>

На сайте ФФКР сейчас на месте стартового протокола высвечивается ошибка.

<p>Скриншот © <a href="https://fsrussia.ru/404.html" target="_blank">fsrussia.ru</a></p>

В СМИ сообщают, что Медведева снимается с турнира. Накануне она жаловалась на проблемы с коньками, ботинок одного из которых порвался во время тренировки. Сегодня утром фигуристка досрочно завершила тренировку после совещания с тренером Брайаном Орсером и своей мамой.

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