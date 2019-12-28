Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли чемпионат России с разницей в 0,47 балла

565

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

По итогам короткой программы фигуристы занимали второе место, однако по сумме двух прокатов стали лучшими.

На чемпионате России по фигурному катанию разыграли предпоследний комплект наград. Борьба за медали среди пар развернулась очень серьёзная. После короткой программы лидировали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, однако по итогам двух прокатов они уступили меньше полубалла Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Третьими стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, обошедшие пару Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

Чемпионат России по фигурному катанию.

Красноярск.

Пары.

Итоговое положение:

  1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 233,66.
  2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 233,19.
  3. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин — 219,72.
  4. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 212,85.
  5. Алина Пепелева — Роман Плешков — 203,57.
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×