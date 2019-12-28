Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли чемпионат России с разницей в 0,47 балла

На чемпионате России по фигурному катанию разыграли предпоследний комплект наград. Борьба за медали среди пар развернулась очень серьёзная. После короткой программы лидировали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, однако по итогам двух прокатов они уступили меньше полубалла Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.
Третьими стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, обошедшие пару Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
Чемпионат России по фигурному катанию.
Красноярск.
Пары.
Итоговое положение:
- Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 233,66.
- Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 233,19.
- Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин — 219,72.
- Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 212,85.
- Алина Пепелева — Роман Плешков — 203,57.