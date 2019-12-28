Медведева официально снялась с чемпионата России

Напротив фамилии фигуристки на сайте федерации указано, что она не принимает участия в соревнованиях.

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева не будет принимать участия в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию. Спортсменка приняла решение сняться с турнира. Напротив её фамилии в протоколе на сайте Федерации фигурного катания значится аббревиатура WD, что означает withdraw, то есть "снялась".

Ранее с отсутствием и наличием Медведевой в списках творилась чехарда: из одних она пропала, в других ещё присутствовала. Причина снятия фигуристки — проблемы с ботинком конька, из-за которого она испытывала боль во время исполнения короткой программы.

— Речи о снятии не шло до утренней тренировки. К сожалению, ботинкам нет ещё месяца, и никто такое предвидеть не мог. Такое случается, это не катастрофа, но огромная проблема и неудача. Боюсь, что выступать сегодня было бы опасно для здоровья. Это очень сложно и глубоко неприятно. Я знаю, что меня ждали, и я сейчас в отличной форме, — сказала Медведева в прямом эфире Первого канала.

При этом Медведева отметила, что завтра её можно будет увидеть во время показательных выступлений: она сможет выйти на лёд, потому что там не обязательно исполнять прыжки.

Однако на чемпионатах Европы и мира увидеть Евгению не получится: поскольку она не прошла отбор на национальное первенство, претендовать на попадание в сборную фигуристка не сможет.