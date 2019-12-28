Медведева анонсировала новый "цирковой" номер

Досрочно завершившая сезон фигуристка рассказала, под какую композицию будет кататься в следующем.

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева досрочно завершила сезон, снявшись с чемпионата России из-за проблем с коньками. Завтра, 29 декабря, фигуристка выступит с показательным номером в Красноярске, а затем её можно будет увидеть только в шоу.

Кроме того, спортсменка рассказала, что уже определилась с тем, под какую музыку будет исполнять произвольную программу в следующем сезоне: Cirque du Soleil — Alegria.

Напомним, что на тренировке перед короткой программой у Медведевой повредился ботинок конька. Спортсменка экстренно приобрела другую пару, однако та ей не подошла. В итоге фигуристка в первый соревновательный день выступала в перемотанных старых коньках. Однако мучить себя произвольной программой она не смогла: боль была слишком сильной. Из-за снятия с чемпионата России Медведева теперь не выступит на чемпионатах Европы и России: сезон для неё завершён досрочно.