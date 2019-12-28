Круче мирового рекорда! Щербакова второй раз подряд выиграла чемпионат России

15-летняя фигуристка на 14 баллов превзошла лучшее на данный момент мировое достижение.

Настоящая драма развернулась в произвольной программе чемпионата России по фигурному катанию, который завершается в Красноярске. Всё началось ещё со снятия с турнира Евгении Медведевой, которая так и не смогла решить проблему с коньками. Затем локальная неудача постигла и Елизавету Туктамышеву, которая рискнула и пошла на четверной прыжок, но приземлить его не смогла. Именно тогда стало очевидно, что борьба за распределение мест на пьедестале, как и предполагалось изначально, пойдёт между тремя юными ученицами Тутберидзе.

Первой из них выступала действующая чемпионка России Анна Щербакова, и сделала она это действительно по-чемпионски. Щербакова не только идеально исполнила оба своих лутца, но и добавила в коллекцию четверных прыжков ещё и флип.

108 баллов за технику, почти 182 за произвольную программу и космические 261,87 балла по сумме двух прокатов. Щербакова не просто переплюнула своих подруг по группе Тутберидзе, а превзошла мировой рекорд Алёны Косторной на невероятные 14 баллов! Ах, если бы национальные первенства котировались международным союзом конькобежцев как площадки для рекордов...

— Очень нервничала, потому что была задача отобраться. Рада, что получились прыжки, что смогла отобраться. Были нюансы, которые будем исправлять. На сегодня я довольна, — сказала Щербакова после проката.

Следом выступала уже сама Косторная, и её прокат получился традиционно завораживающим. Фигуристка исполнила свои тройные аксели, но в этот вечер космическую Щербакову было не обойти. Результат Алёны — 259,83 балла, всего на балл меньше, чем у Щербаковой. Впрочем, победительница короткой программы оказалась собой недовольна.

— Прокатом недовольна, могу кататься намного лучше. На тренировках я всё делала, поэтому это странная ситуация — плохо провела шестиминутку и не очень откатала. Но рада, что получилось отобраться, — заявила Косторная.

А вот Александре Трусовой повезло меньше всех. Она дважды упала с четверных прыжков и сохранила третье место за счёт невероятной сложности своей программы и ошибок Елизаветы Туктамышевой. Несмотря на проблемы, баллы у Трусовой получились весьма приличными — 226,34. Но Александра после проката не смогла сдержать слёз.

В итоге всё получилось, почти как год назад: три юные ученицы Тутберидзе снова заняли весь пьедестал почёта чемпионата России. Вот только теперь они больше не юниорки, а уже взрослые спортсменки, которые таким образом отвоевали себе путёвки на чемпионаты Европы и мира. А что будет там... Год назад финал Гран-при тоже выиграла Косторная, чемпионкой России тоже стала Щербакова, а вот мировое первенство осталось за Трусовой. Повторится ли история в 2020 году?

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