Круче мирового рекорда! Щербакова второй раз подряд выиграла чемпионат России

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

15-летняя фигуристка на 14 баллов превзошла лучшее на данный момент мировое достижение.

Настоящая драма развернулась в произвольной программе чемпионата России по фигурному катанию, который завершается в Красноярске. Всё началось ещё со снятия с турнира Евгении Медведевой, которая так и не смогла решить проблему с коньками. Затем локальная неудача постигла и Елизавету Туктамышеву, которая рискнула и пошла на четверной прыжок, но приземлить его не смогла. Именно тогда стало очевидно, что борьба за распределение мест на пьедестале, как и предполагалось изначально, пойдёт между тремя юными ученицами Тутберидзе.

Первой из них выступала действующая чемпионка России Анна Щербакова, и сделала она это действительно по-чемпионски. Щербакова не только идеально исполнила оба своих лутца, но и добавила в коллекцию четверных прыжков ещё и флип.

108 баллов за технику, почти 182 за произвольную программу и космические 261,87 балла по сумме двух прокатов. Щербакова не просто переплюнула своих подруг по группе Тутберидзе, а превзошла мировой рекорд Алёны Косторной на невероятные 14 баллов! Ах, если бы национальные первенства котировались международным союзом конькобежцев как площадки для рекордов...

Очень нервничала, потому что была задача отобраться. Рада, что получились прыжки, что смогла отобраться. Были нюансы, которые будем исправлять. На сегодня я довольна, — сказала Щербакова после проката.

Следом выступала уже сама Косторная, и её прокат получился традиционно завораживающим. Фигуристка исполнила свои тройные аксели, но в этот вечер космическую Щербакову было не обойти. Результат Алёны — 259,83 балла, всего на балл меньше, чем у Щербаковой. Впрочем, победительница короткой программы оказалась собой недовольна.

Прокатом недовольна, могу кататься намного лучше. На тренировках я всё делала, поэтому это странная ситуация — плохо провела шестиминутку и не очень откатала. Но рада, что получилось отобраться, — заявила Косторная.

А вот Александре Трусовой повезло меньше всех. Она дважды упала с четверных прыжков и сохранила третье место за счёт невероятной сложности своей программы и ошибок Елизаветы Туктамышевой. Несмотря на проблемы, баллы у Трусовой получились весьма приличными — 226,34. Но Александра после проката не смогла сдержать слёз.

В итоге всё получилось, почти как год назад: три юные ученицы Тутберидзе снова заняли весь пьедестал почёта чемпионата России. Вот только теперь они больше не юниорки, а уже взрослые спортсменки, которые таким образом отвоевали себе путёвки на чемпионаты Европы и мира. А что будет там... Год назад финал Гран-при тоже выиграла Косторная, чемпионкой России тоже стала Щербакова, а вот мировое первенство осталось за Трусовой. Повторится ли история в 2020 году?

Чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск

Женщины

Итоговое положение

  1. Анна Щербакова — 261,87
  2. Алёна Косторная — 259,83
  3. Александра Трусова — 226,34
  4. Елизавета Туктамышева — 204,63
  5. Ксения Синицына — 202,96
  6. Анна Фролова — 199,29
  7. Анастасия Гулякова — 196,99
  8. Валерия Шульская — 194,89
  9. Софья Самодурова — 192,08
  10. Анастасия Губанова — 190,06
  11. Ксения Цибинова — 189,85
  12. Серафима Саханович — 187,40
  13. Станислава Константинова — 180,34
  14. Елизавета Нугуманова — 174,66
  15. Мария Талалайкина — 170,33
  16. Анастасия Грачёва — 169,15
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