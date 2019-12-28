Трусова разрыдалась после двух падений в Красноярске

Фигуристка потерпела неудачу во время исполнения двух четверных и в итоге заняла третье место.

Александре Трусовой не удалось чисто исполнить произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Спортсменка дважды упала при выполнении четверных прыжков, что помешало ей претендовать на победу в турнире. После своего проката 15-летняя фигуристка не смогла сдержать слёз.

Тренеры сразу попытались успокоить спортсменку, и к зоне Kiss and cry она подошла уже без слёз. Трусова даже дала несколько автографов, а затем, уже во время пресс-конференции, объяснила свои эмоции.

— На финале Гран-при я не была особо расстроена, потому что пошла на многие новые прыжки. Сегодня расстроена, потому что на тренировке и разминке хорошо прыгала. Очень обидно, что не получилось в прокате, но сейчас расстройство прошло, — сказала Трусова.

Трусова набрала по сумме двух программ 226 баллов, заняв третье место и уступив более тридцати баллов Алёне Косторной, которая стала второй, и Анне Щербаковой, выигравшей золото.