Тутберидзе украла своих фигуристок с пресс-конференции

Заслуженный тренер России попросила своих учениц выйти из зала, чтобы сделать совместное фото.

Пресс-конференцию с участием трёх призёрок чемпионата России Анны Щербаковой, Алёны Косторной и Александры Трусовой прервала их тренер Этери Тутберидзе. Прямо посреди ответа Алёны Косторной она заглянула в зал, с улыбкой его оглядела, а затем попросила разрешения забрать своих спортсменок.

— А можно мы на несколько минут их заберём? Мы просто сделаем общую фотографию, а то нам улетать, — обратилась Тутберидзе к журналистам.

Тутберидзе сдержала обещание, через несколько минут вернув Анну Щербакову, Алёну Косторную и Александру Трусову в зал, где они продолжили отвечать на вопросы журналистов.