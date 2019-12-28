Тутберидзе украла своих фигуристок с пресс-конференции

Пресс-конференцию с участием трёх призёрок чемпионата России Анны Щербаковой, Алёны Косторной и Александры Трусовой прервала их тренер Этери Тутберидзе. Прямо посреди ответа Алёны Косторной она заглянула в зал, с улыбкой его оглядела, а затем попросила разрешения забрать своих спортсменок.
— А можно мы на несколько минут их заберём? Мы просто сделаем общую фотографию, а то нам улетать, — обратилась Тутберидзе к журналистам.
Тутберидзе крадёт своих фигуристок с пресс-конференции— Прорывной Димон (@dmitriysadylko) December 28, 2019
Всё ради общего фото, ждём обновления Инстаграма #АннаЩербакова #АленаКосторная #АлександраТрусова #ЭтериТутберидзе #фигурноекатание pic.twitter.com/gk75hRM6ly
Тутберидзе сдержала обещание, через несколько минут вернув Анну Щербакову, Алёну Косторную и Александру Трусову в зал, где они продолжили отвечать на вопросы журналистов.