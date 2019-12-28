Тутберидзе показала фото, ради которого прервала пресс-конференцию в Красноярске

Российский тренер Этери Тутберидзе опубликовала в своём аккаунте в "Инстаграме" фотографию по итогам чемпионата России по фигурному катанию. На общем снимке запечатлены три призёрки турнира: Анна Щербакова (золото), Алёна Косторная (серебро) и Александра Трусова (бронза), а также тренерский штаб в лице Сергея Дудакова, Даниила Глейхенгауза и самой Тутберидзе.

— Надо идти дальше. Видим цель, а не преграды, — подписала снимок Этери Георгиевна.

Ранее именно ради этой фотографии Тутберидзе прервала пресс-конференцию с участием Щербаковой, Косторной и Трусовой, чтобы забрать фигуристок на несколько минут.

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