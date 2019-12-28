"Не надо стесняться". Самая красивая фигуристка России смирилась с лишним весом

Станислава Константинова откровенно рассказала о принятии своего нового тела и внутренней работе над собой.

Фигуристка Станислава Константинова на чемпионате России заняла лишь 13-е место среди 16 участниц. Короткую программу ей удалось откатать безупречно, а вот в произвольной не обошлось без падений и ошибок, которые в итоге лишили 19-летнюю спортсменку надежд на хороший результат.

— Мне сегодня очень хотелось отдать все свои силы, чтобы показать такой прокат, на который приятно посмотреть и который не стыдно показать. Без "полуживого человека" в конце, с эмоциями, с полной отдачей, порадовать себя и близких перед Новым годом. Вначале всё шло хорошо, но падение с лутца было очень обидным, я практически его сделала, но упала — и у меня как будто отнялись все силы. Я настраивалась на очень хорошее катание сегодня, старалась делать каждое движение, каждый взгляд, каждый шаг, но меня, видимо, не хватило просто, — объяснила Константинова после проката.

Станислава признаётся, что после отличного прошлого сезона в этом у неё начались проблемы с лишним весом. Из-за гормональных изменений, связанных с переходным возрастом, который настиг спортсменку только сейчас, она никак не может идеально справиться со всеми прыжками и изо всех сил пытается держать себя в форме. Однако после периода отчаяния сейчас у Константиновой наступило просветление. Фигуристка рассказала, что научилась принимать себя и своё тело.

— У меня есть план, и он уже приводится в действие. Не могу сказать, что старт провальный, я ожидала, что не всё может получиться. Но я уже действительно намного лучше себя чувствую, намного увереннее. Сегодня не получилось, но это, значит, так надо, надо работать дальше. У меня в планах большие перемены. Какие перемены, сказать не могу. Но задумалась я об этом всем давно, я хочу поменяться. Не только вернуть старый уровень, потому что старый уровень меня тоже не устраивал. Хочу быть не просто конкурентоспособной, а лучшей версией себя, не просто Стасей, которая когда-то где-то на чемпионате России может прокататься. Я хочу и уже начинаю потихоньку восстанавливаться и выходить на другой для себя уровень. Не получится всегда быть в кондициях 17-летней и думать, что когда-то я похудею и начну всё прыгать. Нужно работать, приспосабливаться, не стесняться себя и лучше к себе относиться, — говорит Станислава.

Несмотря на все сложности, Константинова не собирается идти по пути Алины Загитовой и делать паузу в карьере. Станислава уверена, что в её случае такой сценарий повлечёт ещё большие проблемы.

— Конечно, на всех стартах, которые возможны, дальше буду выступать. Надо накатываться, пробовать себя, не бояться. Возможно, это будет переломный сезон для меня. Конечно, всегда хочется сделать паузу, уйти не на самой плохой ноте. И это сейчас не отсылка к Алине Загитовой, у неё совсем другая ситуация. Хочется её поддержать, на неё обрушился большой негатив из-за её очень взрослого решения. Но я делать паузу не собираюсь, хочется быть на виду и держать себя в форме. Мне кажется, в моём случае после паузы вернуться будет очень сложно. Кататься в шоу, конечно, легче, чем каждый день себя преодолевать, всегда быть под нагрузкой, не каждый день на позитиве. Это тяжело, — сказала Константинова.

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