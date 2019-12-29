Красноярская фигуристка не сдержала слёз перед родной публикой — видео

Выступление Софьи Самодуровой на чемпионате России по фигурному катанию стало одним из самых эмоциональных.

Красноярскую фигуристку Софью Самодурову переполнили эмоции во время проката произвольной программы на чемпионате России в родном городе. Спортсменка завершила выступление со слезами на глазах. Зал очень громко аплодировал спортсменке, с трибуны слышались подбадривающие реплики, на лёд летели игрушки.

Фигуристка не смогла совладать с эмоциями и в микст-зоне. Во время разговора с журналистами Софья на пару минут сделала паузу, чтобы прийти в себя, а затем всё же рассказала, каково ей было выступать на родном льду.

— Выложилась на 100 процентов, старалась радовать родную публику, родной город. Прокатом довольна процента на 93. Прокат дался эмоционально и тяжело. Реакция зала? Вы сами всё видели. Ожидала ли я такого приёма? Предполагала, — сказала Самодурова.

Самодурова на чемпионате России заняла девятое место. В прошлом году она заняла шестое место, опередив Евгению Медведеву.

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