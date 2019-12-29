Щербакова, Косторная и Трусова представят Россию на чемпионате Европы

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Федерация фигурного катания на коньках России не стала отходить от спортивного принципа.

Федерация фигурного катания на коньках России сформировала состав сборной на первенство Европы в австрийском Граце. В женском одиночном катании нашу страну представят победительница чемпионата страны Анна Щербакова и призёрки Алёна Косторная и Александра Трусова.

В остальных видах также представлены исключительно медалисты национального первенства.

  • Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин.
  • Спортивные пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.
  • Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.

Состав сборной команды России сформирован чётко по спортивному принципу по результатам чемпионата России — 2020 в Красноярске, — прокомментировал президент ФФККР Александр Горшков.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт в австрийском Граце с 20 по 26 января 2020 года.

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