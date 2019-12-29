Уже отдохнула? Алина Загитова призналась, что соскучилась по соревнованиям

Олимпийская чемпионка рассказала о своём желании вернуться тренеру Этери Тутберидзе.

Завершающийся в Красноярске чемпионат России пропускает олимпийская чемпионка Алина Загитова, объявившая о паузе в карьере. Однако возможно, что болельщикам недолго осталось ждать её возвращения. Фигуристка, которая сейчас выступает в шоу, рассказала, что уже скучает по турнирам.

— Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что на днях Алина прислала ей СМС, где написала, что уже соскучилась по соревнованиям, — сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

В отсутствие Алины Загитовой весь пьедестал почёта на чемпионате России заняли её подруги по группе Тутберидзе: Анна Щербакова выиграла золото, Алёна Косторная получила серебро, Александре Трусовой досталась бронза.

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