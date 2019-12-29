Туктамышева снова отжигает: вышла на лёд в мини-юбке и взялась за саксофон

Елизавета не сумела попасть в сборную России, но глубоко засела в сердцах болельщиков.

Елизавета Туктамышева — одна из героинь чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. И это даже без попадания в тройку призёров. Во-первых, она, как всегда, боролась: в произвольной пошла на четверной прыжок, который, к сожалению, оказался неудачным. Но сама попытка уже вызвала большое уважение. Во-вторых, Лиза традиционно зажгла!

Туктик обещала болельщикам сюрприз в показательном номере — Туктик его устроила. Фигуристка вышла на лёд в зелёном кителе, кивере и мини-мини-мини-юбке. Учитывая, что в руках у Лизы был саксофон, нетрудно было догадаться, что сейчас начнётся. Это же образ из легендарного клипа Destination Calabria!

На льду Туктамышева показала, что она настоящий человек-оркестр: успела сменить три музыкальных инструмента (саксофон, барабан, тарелки) и с каждым из них выполняла разные элементы — от танцев до вращений и дорожек.

Помогали Лизе в этом фигуристы Александр Коровин и Дмитрий Алиев, которые стояли у бортов и в нужные моменты подавали Туктамышевой инструменты. Императрице даже не нужно было исполнять прыжки — достаточно было лечь на лёд и ударить тарелками в такт музыке. Зал, как и во время произвольной программы, приветствовал Туктамышеву бурными овациями.

Шоу-номера Туктамышевой почти всегда хиты. Её выступление в образе стюардессы стало настоящим явлением в фигурном катании — только ленивый не обсуждал, стоит ли вот так раздеваться на льду. А 78-летней тренер фигуристки Алексей Мишин и вовсе заявил Лайфу, что скандальный номер — это его идея.

Тренер Мишин — о раздевании Туктамышевой: У нас что, как в СССР, секса нет?

Сейчас чемпионка мира и её легендарный наставник заняты другим: они ставят четверной прыжок. После того как юные спортсменки из группы Этери Тутберидзе начали их стабильно исполнять, Туктамышева решила не сдаваться без борьбы, а в 23 года взяла и выучила четверной тулуп. Первый блин оказался комом, но Мишин уверен: тут главное — начать. Так что у Лизы явно наметилось своё направление: Destination — Quad!