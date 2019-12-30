Цирк Медведевой и грабёж Тутберидзе. Закулисные скандалы чемпионата России

В Красноярске завершился чемпионат России по фигурному катанию. Турнир получился высококлассным, но временами очень нервным. Лайф из-за кулис рассказывает о том, что вызвало больше всего удивления и возмущения в кулуарах.

Проблема с коньками Медведевой — постановка?

Чемпионат России перестал быть томным ещё до того, как девушки вышли на лёд с короткими программами. Накануне с секретного красноярского катка, где лучших спортсменок страны прятали от внимания журналистов и болельщиков, пришёл инсайд, что двукратная чемпионка мира повредила ботинок и теперь её выступление на турнире находится под вопросом. Такой ракурс рассмотрения проблемы уже заставил задуматься о том, что история была придумана заранее. Либо чтобы назвать выступление Медведевой героическим преодолением, либо чтобы оправдать её поражение. В итоге получилось и то и другое, потому что фигуристка выступила в короткой программе, но снялась с произвольной.

Отдельного внимания заслуживает то, как вся эта ситуация была обставлена. Хронология событий в Красноярске выглядит так:

1. С катка "Кристалл" приходит инсайд о сломанном коньке. Это могли видеть только работники арены или журналисты Первого канала. Остальным СМИ вход был закрыт.

2. В СМИ тут же массово появляются комментарии экспертов, которые считают, что преодоление такой проблемы будет героизмом. Президент Федерации фигурного катания говорит о том, что Медведева может сняться.

3. На следующий день уже на открытой тренировке Медведева катается с замотанными коньками.

4. Медведева занимает пятое место в короткой программе. После проката демонстративно снимает коньки прямо в зоне объявления оценок.

5. К журналистам фигуристка выходит, держа коньки в руках. Они действительно перемотаны, но на Гран-при России Евгения каталась в других, значит, этим не больше полутора месяцев. Медведева объясняет, как всё было: порвался ботинок, ей купили новые коньки той же фирмы, но были только для новичков, на них попытались поставить лезвие от старых — не подошло. В итоге лезвие от новых поставили на старые, и в них Медведева и каталась, превозмогая боль.

6. На следующий день Медведева досрочно завершила тренировку перед произвольной программой после консультации с тренером Брайаном Орсером и мамой.

Коньки — отбросить! У Медведевой готова "отмазка" на случай провала?

7. Затем фамилия Медведевой исчезла из стартовых протоколов на сайте Федерации фигурного катания. Журналисты мгновенно это заметили и поняли, что она, скорее всего, снимается с турнира. Однако в распечатанных документах и в другом разделе сайта Медведева числилась, а тот самый "компрометирующий" раздел исчез.

8. Пока весь пресс-центр гудел о том, что Евгения снимается с чемпионата России, а на всех сайтах уже висели соответствующие публикации, официального подтверждения от ФФКР не было.

Журналисты пытаются услышать Медведеву, которая в соседней комнате в прямом эфире говорит о снятии с турнира. pic.twitter.com/lZClxvOnIk — Lublineс93 (@Lublinec931) December 28, 2019

9. Затем Медведева дала интервью Первому каналу, где в прямом эфире объявила о том, что выходить на произвольную программу она не может, так как опасается за своё здоровье. Доходило до смешного: остальным журналистам приходилось через стену слушать, что именно говорит Медведева.

10. Зрителям "Платинум-арены" объявили о снятии Медведевой с турнира только в тот момент, когда она должна была выходить на лёд. Формулировка "из-за состояния коньков не может выполнять сложные многооборотные прыжки" явно посмешила Этери Тутберидзе и Александру Трусову.

11. На льду Медведева появилась с показательным номером (хотя обычно там участвуют только спортсмены, занявшие с первого по пятое место). Евгения откатала программу без прыжков.

12. Сегодня фигуристка уже должна показаться публике в шоу Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз". В "Инстаграме" Медведева засветила новые коньки. Видимо, в Красноярске таких было не найти.

Вся эта история очень похожа на какую-то странную цирковую постановку, потому что понять истинный смысл этого представления довольно сложно. И вместо того, чтобы внести ясность, Медведева подчеркнула, что нам, обывателям, просто не суждено всё осознать.

Я взрослый и адекватный человек, прекрасно понимаю, что для обычного зрителя вся эта история выглядит странно. Мол, почему не было запасных коньков, почему нельзя было просто выступить в новых? Дело в том, что проблему могут понять только фигуристы Евгения Медведева Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Одно дело, если бы Медведева просто хотела сделать выбор в пользу шоу, но зачем тогда было выступать с показательным номером? С другой стороны, зачем вообще отказываться от борьбы, если на Гран-при России она показала свою лучшую за долгое время форму? В общем, итог такой: Медведева — герой, вроде бы везде успела, но и по факту никому не проиграла.

Тутберидзе ворвалась на пресс-конференцию. В её группе разлад?

На пресс-конференции после произвольной программы произошёл на первый взгляд вполне безобидный случай: Этери Тутберидзе попросила забрать своих фигуристок, чтобы сделать совместное победное фото. А они радостно побежали, как дочери к маме.

На том самом снимке всё довольны и счастливы: очередной триумф команды Тутберидзе! Три первых места снова у фигуристок из "Хрустального", космические рекорды в короткой и произвольной, зрители сходят с ума.

Но, возможно, в грабеже Тутберидзе (всё же это была не кража, а открытое хищение!) есть и скрытый смысл. Потому что до того, как Этери Георгиевна выцепила юных спортсменок, на пресс-конференции они выглядели весьма угрюмо и сидели с опущенными головами.

А уже после победной фотосессии и отрезвляющего разговора — улыбались и позировали.

Эмоции Анны Щербаковой очень напоминали то, что мы видели на Олимпиаде в исполнении Алины Загитовой. Она победила, но радоваться ей было откровенно неловко на фоне страданий подруг по команде. А страдания действительно были, и были разными. Трусова разрыдалась сразу после проката, но Тутберидзе успокоила её: "Ты всё прыгаешь. И будешь прыгать!" А вот Алёна Косторная, уверовавшая в свою победу после умопомрачительного рекорда в короткой программе, лишь изредка натягивала дежурную улыбку, а в остальное время не скрывала своего разочарования.

Прокатом недовольна, могу кататься намного лучше. На тренировках я всё делала, поэтому это странная ситуация — плохо провела 6-минутку и не очень откатала. Но рада, что получилось отобраться Алёна Косторная Скриншот © Первый канал

А затем последовал ещё и не самый корректный, пусть и сказанный в шутку, комментарий в сторону Трусовой. Очевидно, Косторная не могла сдержать обиды, потому что на этот раз не услышала от Тутберидзе воодушевляющих слов, которые звучали после короткой программы. Этери Георгиевна всегда выступает за равные шансы для каждого своего спортсмена, и после произвольной программы она была откровенно разочарована. По её мнению, борьба за золото получилась иллюзорной, потому что в ней не поучаствовала Александра Трусова, упавшая с двух четверных прыжков.

— Мне бы хотелось, чтобы они все откатались идеально, посмотреть, что это стоит, а не когда присутствовали ошибки, и ты понимаешь, что это не совсем та борьба, которую мы ожидали, — сказала Тутберидзе.

Судя по общей атмосфере в Красноярске, создаётся ощущение, что в группе Тутберидзе становится всё напряжённее и напряжённее. Трусова уже устала падать, Косторная слишком привыкла побеждать, и только Щербакова всегда сохраняет лицо: утешает проигравших и радуется за победителей.

И на самом деле это абсолютно логично: все три — невероятно одарённые спортсменки, и каждая из них достойна быть первой. Но золотая медаль всегда лишь одна, поэтому две другие так или иначе будут считаться проигравшими. Сейчас, на чемпионате России, все как одна твердили: главным было отобраться на чемпионаты Европы и мира. А вот на этих самых первенствах, где у Трусовой, Косторной и Щербаковой будет ещё более условная конкуренция, прикрываться отбором будет уже нельзя. Кто-то победит, а кто-то проиграет. А тренерский штаб один на всех, и в идеале он должен успеть и порадоваться с победителем, и погрустить с проигравшими. Но, так или иначе, кто-то всё равно будет чувствовать себя обделённым. Как эту проблему в своё время решали Алексей Ягудин и Евгения Медведева, мы знаем. А какая спортивная судьба ждёт этих талантливых девочек?