"Анжи" купил экс-защитника "Спартака" Брызгалова. Онлайн-таблица трансферов РФПЛ

Лайф в онлайн-режиме обновляет данные о переходах в зимнее трансферное окно в Российской премьер-лиге. Жирным шрифтом выделены состоявшиеся переходы.

Сокращения: в. — вратарь, з. — защитник, п. — полузащитник, н. — нападающий, т. — тренер.

Официально трансферное окно в основных лигах Европы длится с 1 января по 31 января, а в России открывается 25 января и закрывается 24 февраля.

Последние важные трансферы/новости:

3 февраля. "Анжи" подписал однолетнее соглашение с 24-летним защитником Сергеем Брызгаловым. В чемпионате России он провёл 52 матча в составе "Спартака" и "Терека", в которых забил 1 гол. Также в его активе - 3 поединка в Лиге чемпионов.

31 января. "Зенит" подписал контракт и внёс в заявку на Лигу Европы 32-летнего защитника Бранислава Ивановича, начинавшего сезон в "Челси". При этом питерцы отдали в аренду во французский "Бордо" защитника Вукашина Йовановича.

31 января. Нападающий ЦСКА Ласина Траоре проведёт остаток сезона 2016/17 в хихонском "Спортинге". По сообщениям испанских СМИ, новый клуб ивуарийца заплатит за аренду один миллион евро. Эта сумма достанется французскому "Монако", которому принадлежат права на игрока.

29 января. Первым новичком "Локомотива" стал 32-летний перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан. Он долгое время играл в "Шальке", где работал нынешний спортивный директор железнодорожников Эрик Штоффельсхаус.

Трансферы по клубам:

"Спартак"

Приобретения:

в. Селихов ("Амкар") — € 3 500 000

з. Джикия ("Амкар") — € 2 350 000

п. Самедов ("Локомотив") — € 4 500 000

н. Луис Адриано ("Милан", Италия) — около € 1 000 000

з. Мойзес ("Коринтианс", Бразилия)

з. Фонте ("Саутгемптон", Англия)

п. Жирков ("Зенит")

н. Эменике ("Фенербахче", Турция)

Потери:

п. Ромуло ("Фламенго", Бразилия) — бесплатно

з. Таски ("Трабзонспор", Турция) — € 1 000 000

п. Промес ("Ливерпуль", Англия)

п. Попов ("Трабзонспор", Турция)

н. Мельгарехо (?)

"Зенит"

Приобретения:

в. Лунёв ("Уфа") — € 3 500 000

з. Зуйков ("Волгарь")

з. Цаллагов ("Крылья Советов") — € 400 000

п. Эрнани ("Атлетико Паранаэнсе", Бразилия) — € 8 000 000

п. Молло ("Крылья Советов") — € 3 000 000

з. Иванович ("Челси", Англия)

п. Беррио ("Атлетико Насьональ", Колумбия)

п. Самарис ("Бенфика", Португалия)

п. Нобоа ("Ростов")

Потери:

т. Семак ("Уфа")

п. Витсель ("Тяньцзинь", Китай) — € 20 000 000

з. Йованович ("Бордо", Франция) — аренда

п. Рязанцев (?)

ЦСКА

Приобретения:

т. Гончаренко ("Уфа")

н. Оланаре ("Гуанчжоу", Китай)

з. Колодзейчак ("Севилья", Испания)

з. Мойзес ("Коринтианс", Бразилия)

н. Гоу ("Кайрат", Казахстан)

н. Олунга ("Юргорден", Швеция)

Потери:

н. Страндберг ("Брюгге", Бельгия) — € 1 500 000

п. Цауня (свободный агент)

н. Траоре ("Спортинг", Испания) - аренда

п. Дзагоев ("Эвертон", Англия)

"Терек"

Приобретения:

п. Бериша ("Анжи") — € 2 500 000

Потери:

з. Брызгалов

"Краснодар"

Приобретения:

з. Рамирес ("Ференцварош", Венгрия) — € 1 500 000

з. Жиров ("Анжи") — сразу отдан в аренду в "Анжи" до конца сезона

п. Клаэссон ("Эльфсборг", Швеция) — € 2 100 000

з. Шишкин ("Локомотив") — аренда

Потери:

з. Еджейчик ("Легия", Польша) — € 1 000 000

п. Ахмедов ("Шанхай", Китай) — € 7 000 000

п. Куасси ("Селтик", Шотландия) — € 3 500 000

н. Смолов ("Боруссия" Д, Германия)

"Амкар"

Приобретения:

—

Потери:

в. Селихов ("Спартак") — € 3 500 000

з. Джикия ("Спартак") — € 2 000 000

"Ростов"

Приобретения:

з. Нандиньо ("Кабуршкорп", Ангола)

н. Девич ("Рубин")

Потери:

з. Папа Гуйе (свободный агент)

н. Азмун ("Вильярреал")

з. Сесар Навас ("Осасуна")

п. Нобоа ("Зенит")

п. Эззатоллахи (?)

"Уфа"

Приобретения:

т. Семак ("Зенит")

п. Пауревич ("Хаддерсфилд", Англия) — бесплатно

з. Карп ("Вииторул", Румыния) — бесплатно

н. Будковский ("Анжи")

Потери:

т. Гончаренко (ЦСКА)

в. Лунёв ("Зенит") — € 3 500 000

в. Сарнавский ("Ворскла", Украина) — бесплатно

п. Фомин (свободный агент)

н. Марсиньо (свободный агент)

"Рубин"

Приобретения:

п. Ал. Миранчук ("Локомотив")

н. Эменике ("Фенербахче", Турция)

Потери:

н. Девич ("Ростов")

н. Самуэль Гарсия ("Леганес", Испания) — аренда

з. Бергстрём ("Грассхопперс", Швейцария) — аренда

з. Кверквелия ("Динамо Киев", Украина)

з. Бурлак ("Локомотив")

п. Оздоев ("Локомотив")

п. Билялетдинов ("Локомотив")

"Локомотив"

Приобретения:

п. Фарфан — свободный агент

з. Кокер ("Куинс Парк Рейнджерс")

з. Бурлак ("Рубин")

п. Оздоев ("Рубин")

п. Билялетдинов ("Рубин")

Потери:

н. Хенти ("Бани-Яс", ОАЭ) — аренда

п. Самедов ("Спартак") — € 4 500 000

з. Шишкин ("Краснодар") — аренда

п. Ал. Миранчук ("Рубин")

н. Шкулетич ("Легия", Польша)

"Анжи"

Приобретения:

з. Брызгалов ("Терек")

т. Григорян ("СКА-Хабаровск")

з. Тетрашвили ("Тосно")

з. Фибель ("Црвена Звезда")

п. Кацаев ("СКА-Хабаровск")

Потери:

т. Врба

з. Менса ("Коламбус Крю", MLS)

з. Жиров ("Краснодар", сезон 2016/17 доиграет в "Анжи")

п. Бериша ("Терек") — € 2 500 000

з. Гаджибеков ("Крылья Советов") — бесплатно

п. Обертан ("Уиган", Англия)

п. Иличевич ("Кайрат", Казахстан)

н. Боли

п. Эбисилио (АПОЭЛ)

п. Маевский ("Астана")

н. Будковский ("Шахтёр", сезон 2016/17 доиграет в "Анжи")

27 декабря клуб объявил о массовой распродаже игроков.

"Крылья Советов"

Приобретения:

з. Гаджибеков ("Анжи") — бесплатно

Потери:

з. Цаллагов ("Зенит") — € 400 000

п. Молло ("Зенит") — € 3 000 000

"Урал"

Приобретения:

з. Балажиц ("Партизан", Сербия) — бесплатно

п. Ломакин ("Енисей") — € 160 000

п. Димитров ("Славия", Болгария)

п. Глушков ("Сибирь")

п. Бикфалви ("Томь") — бесплатно

н. Ильин ("Кубань")

п. Широков (свободный агент)

н. Сердеров ("Славия", Чехия)

Потери:

з. Фонтанельо (свободный агент)

п. Жуков ("Кайрат")

п. Лунгу ("Аль-Джазира", ОАЭ)

"Оренбург"

Приобретения:

з. Сиваков ("Заря", Украина) — бесплатно

н. Дюриш ("Виктория", Чехия)

з. Бордачев ("Томь" — аренда)

Потери:

н. Прудников (свободный агент)

"Арсенал"

Приобретения:

в. Габулов (свободный агент) — бесплатно

з. К. Комбаров ("Томь") — бесплатно

п. Бурчану ("Стяуа", Румыния) — бесплатно

з. Григалава ("Этникос", Кипр) — бесплатно

н. Расич ("Химнасия Ла Плата", Аргентина) — бесплатно

Потери:

—

"Томь"

Приобретения:

п. Риера ("Копер", Словения)

Потери:

з. Враньеш (АЕК, Греция) — бесплатно

з. Тен ("Енисей") — бесплатно

з. Яблонски ("Левски", Болгария) — бесплатно

з. К. Комбаров ("Арсенал") — бесплатно

н. Самодин ("Енисей") — бесплатно

п. Бикфалви ("Урал") — бесплатно

з. Тишкин, з. Дудиев, п. Дроппа, н. К. Погребняк, н. Касьян (свободные агенты)

з. Бордачев ("Оренбург") — аренда