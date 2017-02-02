Кузнецов оформил "1+1" в третьем матче НХЛ подряд (видео)

Напомним, что накануне НХЛ признала российского нападающего первой звездой января. Однако одноклубник Александра Овечкина не снижает темпов. В феврале за два дня он набрал 4 очка (2 гола + 2 передачи). А в трёх последних играх Кузнецов неизменно делает "1+1".
Овечкин также не ушёл со льда без гола, который стал для него 25-м в сезоне и 550-м за карьеру.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон — Бостон — 5:3 Кузнецов (Вашингтон) — 1 гол, 1 передача, Овечкин (Вашингтон) — 1 гол, Орлов (Вашингтон) — 1 передача
- Популярные
- По времени