Суперголы Месси и Суареса принесли "Барселоне" победу в матче недели (видео)

В первом полуфинальном поединке Кубка Испании каталонский клуб на выезде обыграл финалиста последней Лиги чемпионов "Атлетико" (2:1).

В центральном матче недели европейского футбола счёт открыл Суарес уже на 7-й минуте — после фантастического рывка от центра поля. В ходе этого рывка он обыграл троих оппонентов. Однако второй гол гостей получился ещё более красивым — Месси удался роскошный удар чудовищной силы почти в самую "девятку".

Во втором тайме "Атлетико" усилиями лучшего игрока Евро-2016 Антуана Гризманна сократил отставание. В результате после матча главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне заявил, что... доволен исходом поединка.

Ответный матч состоится 7 февраля в Барселоне.

В другом полуфинале сегодня сыграют "Сельта", по итогам двух матчей сенсационно выбывший из турнира "Реал" и "Алавес".

Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч.

Атлетико — Барселона — 1:2 (0:2)

Голы: Суарес, 7 (0:1). Месси, 33 (0:2). Гризманн, 59 (1:2).