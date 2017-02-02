Поветкин: богатырский конец

После того как в пробе В российского боксёра-тяжеловеса Александра Поветкина также был обнаружен остарин, стало окончательно ясно: карьера спортсмена, по сути, завершена.

Конечно, российский бокс ещё помашет после драки кулаками. Собственно, этот процесс уже активно идёт. Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил, что о завершении карьеры Поветкина говорить рано, поскольку проба В — какая-то "неправильная". Экс-промоутер боксёра Владимир Хрюнов и вовсе предположил, что вся эта история — "вмешательство тёмных сил". Российские коллеги-бойцы в один голос поддерживают Поветкина и также уверяют, что он обязательно ещё выйдет на ринг.

Правда, в декабре, сразу после того как перед несостоявшимся боем с Бермейном Стиверном наличие остарина показала проба А, тот же Рябинский говорил о том, что возможность завершения карьеры Поветкина весьма вероятна. Но "сначала нужно провести тщательное внутреннее расследование".

О результатах этого расследования пока ничего не известно, и как именно допинг попал в организм спортсмена, тоже неясно. Зато ясно другое.

Мы можем сколько угодно обвинять американцев в заговоре, подмене проб и даже в том, что Поветкину что-то подмешали-подсыпали. Но факт остаётся фактом: шансов на победу в юридическом поле фактически нет. Даже несмотря на то, что у Рябинского имеется положительный опыт тяжб с одним из главных серых кардиналов профессионального бокса — Доном Кингом.

А это значит — дисквалификация. Которая составит минимум пару лет, а может быть и пожизненной, поскольку у Поветкина уже имеется допинговое — "мельдониевое" — прошлое.

Поветкину сейчас 37. Точнее, уже 37. Русский богатырь, потерпевший за профессиональную карьеру всего одно поражение (правда, будем объективными, безоговорочное), так и не добрался до "настоящего" чемпионского пояса. Всё время был где-то рядом с вершиной, но в своём главном бою — с Владимиром Кличко — не смог показать ничего, кроме мужества, характера и умения держать удар.

Для уважения и даже восхищения — более чем достаточно. Для претензий на звание номера один — увы, мало.

Тем не менее наш богатырь не сдался. Сменил промоутера, тренера — и начал готовиться к очередному штурму боксёрского Эвереста. И особенно обидно именно потому, что него получалось!

Поветкин ощутимо прибавил в тактическом разнообразии и "физике". Бои с Мануэлем Чарром, Карлосом Такамом, Майком Пересом и Мариушем Вахом продемонстрировали, что россиянин готов к большим свершениям.

Увы, теперь о них можно говорить только гипотетически. Может быть, Поветкина и не отстранят пожизненно. Может быть, после долгих месяцев судебных волокит и "отсидки" дисквалификации он даже вернётся на ринг.

Но чемпионом, увы, уже точно не станет.