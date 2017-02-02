Лучший английский полузащитник XXI века ушёл из футбола

Бывший капитан сборной Англии 38-летний Фрэнк Лэмпард объявил о завершении карьеры.

В своём "инстаграме" футболист выложил сегодня пост следующего содержания:

"После 21 невероятного года я принял решение, что сейчас самое подходящее время завершить профессиональную карьеру. У меня было несколько предложений продолжить карьеру в Англии или за рубежом, но в свои 38 я чувствую, что настало время открыть новую главу в своей жизни. Я очень горжусь теми трофеями, которые выиграл; горжусь, что более ста раз представлял свою страну в футболке сборной Англии; горжусь, что забил за карьеру более 300 голов. Хочу сказать большое спасибо очень многим людям".

По версии Премьер-лиги, Лэмпард признан лучшим игроком турнира в первом десятилетии XXI века. В его активе в составе "Челси" — победы в Лиге чемпионов (2011/12) и Лиге Европы (2012/13). Также он трижды выигрывал чемпионат Англии с лондонским клубом, и один раз — с "Манчестер Сити".

В составе сборной Англии Лэмпард провёл 106 матчей и забил 29 голов.