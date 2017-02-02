Место Сёмина после сезона может занять Кононов, а не Бердыев

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Место Сёмина после сезона может занять Кононов, а не Бердыев

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Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Как стало известно Лайфу, несмотря на информацию в ряде СМИ о том, что летом пост главного тренера "Локомотива" займёт Курбан Бердыев, клуб, в начале сезона действительно рассматривавший кандидатуру туркменского специалиста, к переговорам с ним не возвращался.

При этом руководство железнодорожников всё же ведёт работу по подбору потенциального наставника на следующий сезон. 

В начале 2017 года президент "Локомотива" Илья Геркус встречался с экс-наставником "Краснодара" Олегом Кононовым. Стороны провели предварительные переговоры и пришли к принципиальному согласию.

Из источников Лайфа, близких к руководству железнодорожной команды, стало известно, что Кононов готов возглавить "Локо" летом в случае, если сам он к тому моменту не получит более выгодное предложение и если сейчас возглавляющий красно-зелёных 69-летний Юрий Сёмин не справится с поставленной на сезон задачей. 

Главная цель клуба — попадание в Лигу Европы через победу в Кубке страны. Напомним, "Локомотив" 1 марта в четвертьфинале этого турнира на своём поле сыграет с "Тосно".

Автор:
КС
Кирилл Станкеев
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