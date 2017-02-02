Место Сёмина после сезона может занять Кононов, а не Бердыев

При этом руководство железнодорожников всё же ведёт работу по подбору потенциального наставника на следующий сезон.
В начале 2017 года президент "Локомотива" Илья Геркус встречался с экс-наставником "Краснодара" Олегом Кононовым. Стороны провели предварительные переговоры и пришли к принципиальному согласию.
Из источников Лайфа, близких к руководству железнодорожной команды, стало известно, что Кононов готов возглавить "Локо" летом в случае, если сам он к тому моменту не получит более выгодное предложение и если сейчас возглавляющий красно-зелёных 69-летний Юрий Сёмин не справится с поставленной на сезон задачей.
Главная цель клуба — попадание в Лигу Европы через победу в Кубке страны. Напомним, "Локомотив" 1 марта в четвертьфинале этого турнира на своём поле сыграет с "Тосно".
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