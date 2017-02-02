Почему Россия рвёт связи с Европой? 5 фактов о футбольном импортозамещении

В полночь с 31 января на 1 февраля в европейском футболе закрылось трансферное окно. Лайф изучил взаимоотношения России и Старого Света и пришёл к выводу, что в самой популярной игре с мячом они ухудшаются так же быстро, как и в экономике.

Конец зимней трансферной кампании на континенте для России означает, что до лета европейские футбольные клубы главных лиг континента не купят никого из Российской премьер-лиги. В то же время в Россию европейцы ещё приезжать могут.

Главным внутриевропейским переходом стало приобретение ПСЖ немецкого полузащитника Юлиуса Дракслера, а в целом январь запомнился китайской денежной атакой, приведшей к покупке сразу нескольких звёзд. В том числе — бразильца Оскара за 60 млн евро. Причём закончилось нашествие почти так же неожиданно, как в своё время монгольский поход на Европу хана Батыя.

Зимой 1242 года его полчища, дойдя за несколько лет от Средней Азии до Италии, резко повернули назад — чтобы у полководца была возможность восстановить контроль в своей столице после смерти оставленного править родственника.

Зимой 2017 года китайские власти сами решили остановить наступление своих бизнесменов, введя лимит на легионеров и на расходы местных клубов — чтобы вернуть контроль над футбольным рынком.

В то же время и в России происходит своя трансферная кампания — возможно, самая уникальная за последние годы. И по итогам закрытия европейского окна переходов можно обнаружить немало удивительных фактов о российском футбольном рынке.

Факт № 1. РФПЛ не продала ни одного игрока в лучшие европейские лиги

Последние сезоны российские клубы на постоянной основе продавали своих игроков в чемпионаты топ-5. В прошлое зимнее трансферное окно в Англию, Германию, Испанию, Италию и Францию уехали 13 представителей РФПЛ, летом — 10. Среди клубов-покупателей были "Манчестер Сити", "Лацио", "Валенсия", лионский "Олимпик". Среди "предметов" европейского шопинга — Ахмед Муса, Эсекьель Гарай. И даже Александр Зинченко, найденный "Ман Сити" в "Уфе"!

В это окно наша лига отправила в элитные чемпионаты Европы только трёх человек, причём все они будут в аренде. Вряд ли имена двух из них многое скажут широкому кругу болельщиков. Это зенитовец Вукашин Йованович, перешедший в "Бордо", и казанец Самуэль Гарсия, новичок идущего на 17-м месте в чемпионате Испании "Леганеса".

Третий — армеец Ласина Траоре, — конечно, на слуху. Вот только уровень его игры в последние месяцы не выдерживал никакой критики. И не факт, что даже в 18-м клубе испанской Ла Лиги, хихонском "Спортинге", ему удастся себя проявить.

Факт № 2. РФПЛ не продала ни одного россиянина за рубеж

В это трансферное окно РФПЛ не отдала ни одного российского игрока в Европу, более того, пока никто из россиян вообще не уехал за рубеж. Это абсолютно уникальная ситуация: за последние 10 трансферных окон (то есть 5 сезонов) российские игроки хоть куда-нибудь да уезжали. ЦСКА отдавал в аренду свою молодёжь: Константин Базелюк уезжал играть в Португалию, Вячеслав Караваев — в Чехию. У "Терека" был налажен "арендный" поток в различные польские клубы. В конце концов, уезжали в страны ближнего зарубежья ветераны: Вадим Евсеев доигрывал в Белоруссии, Дмитрий Сычёв — в Казахстане.

Однако сейчас даже этого не происходит — фактически российский футбольный рынок перестал работать на экспорт. Да, казахское окно продолжает действовать, а вот прорубленное в январе окно в Европу уже закрылось. Остаются несколько стран — Венгрия, Лихтенштейн, Македония, — но, согласитесь, вряд ли чемпионат Македонии хоть чем-то привлечёт российских игроков (если только вдруг туда не ринутся китайские миллиардеры, разочарованные лимитом на легионеров в своей стране).

И это при том, что после Евро-2016 вовсю муссировалась тема, что "нашим непременно надо уезжать". Европейские СМИ сватали Фёдора Смолова в дортмундскую "Боруссию", а Алана Дзагоева ожидали в английском чемпионате. Возможно, столь ожидаемые трансферы произойдут летом — если сборная России удачно выступит на домашнем Кубке конфедераций.

Факт № 3: Главный трансфер в Европу — малоизвестный ивуариец за 3,5 млн евро

В это трансферное окно в принципе ни одного большого трансфера в направлении Россия — Европа не произошло. Летом за 19,5 млн евро ЦСКА продал в "Лестер" Ахмеда Мусу, и за 24 млн евро расстался с Эсекьелем Гараем "Зенит" — аргентинец перешёл в "Валенсию". Прошлой зимой за 18 млн евро отправился в "Эвертон" форвард "Локомотива" Умар Ньясс.

В этом году самым дорогим переходом из РФПЛ в европейский чемпионат является отъезд из "Краснодара" Эбуэ Куасси в шотландский "Селтик". Всего за 3,5 млн евро. При этом Куасси провёл за российский клуб только 10 официальных матчей, основную часть времени проведя в молодёжной академии.

Значит, и уровень нашего чемпионата падает — раз всё меньше иностранных скаутов интересуются футболистами из России.

Факт № 4. Российский рынок закрывается

Возможно, впору говорить об импортозамещении в российской футбольной экономике: зимой 2013/14 внутренние трансферы РФПЛ составляли 23% от всех с участием клубов Российской премьер-лиги, следующей зимой — 25%, этой — уже 28%.

При этом последний показатель имеет шанс ещё подрасти, поскольку большинство внешних рынков уже закрыто. Отличие прошлых кампаний в том, что раньше клубы пополняли состав игроками ФНЛ. Впрочем, если посчитать все переходы в основной состав "Томи" дублёров из "Томи-2", то этого вполне хватит, чтобы перекрыть показатели ФНЛ прошлых сезонов. Так что статистика безапелляционно утверждает: тенденция к автаркии налицо.

Факт № 5 . Изменилось направление финансовых потоков в мировом футболе

Мы не откроем Америку, если скажем, что главным трансферным ньюсмейкером последних месяцев был Китай. От нашей лиги в это трансферное окно в Поднебесную делегированы Аксель Витсель (20 млн евро, самая дорогая на данный момент сделка в российском межсезонье — если, конечно, в ближайшее время владелец "Спартака" Леонид Федун не взорвёт свою трансферную "бомбу") и Одил Ахмедов (7 млн евро).

Однако и для Европы зима 2016/17 стала особенной, как Жозе Моуринью. Правда, для каждой страны — по-своему.

Впервые за долгие годы положительный баланс у Английской премьер-лиги: +17,55 млн евро, в основном благодаря продажам в Китай. Самая слабая кампания прошла в испанской лиге — потрачено всего 24,5 млн евро. И наоборот, рекорды по расходам поставили Франция — 153 млн евро (в основном благодаря шейхам из ПСЖ), Германия и Италия — по 99 млн (невероятные для Бундеслиги и Серии А суммы, свидетельствующие о настоящем футбольном экономическом буме в этих странах).

Отразится ли это на балансе сил между европейскими лигами, покажет время. Заметим лишь, что РФПЛ пока проводит зиму на сухом пайке: клубами потрачено только 28 млн евро, "Зенит" и "Спартак" находят бесплатных Бранислава Ивановича и Луиса Адриано, ЦСКА и вовсе не покупает ни-ко-го. И такие входные данные на оптимистичный лад в деле развития российского футбола точно не настраивают.

Деньги госкомпаний, кажется, заканчиваются. Может, действительно настало время пересадить весь наш футбол с Lamborghini на метро?