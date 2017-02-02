Фанат "Динамо": Обыски не связаны с бойней в Воронеже, это подготовка к ЧМ-2018

Руководитель фан-клуба бело-голубых Алексей Пименов в интервью Лайфу сообщил, что считает полицейские рейды в квартиры футбольных болельщиков профилактической мерой перед Кубком конфедераций — 2017 и чемпионатом мира — 2018.

Полиция отрабатывает всех "опасных" болельщиков перед Кубком конфедераций и ЧМ-2018. Проверки не связаны с дракой в Воронеже, Алексей Пименов.

Ранее появилась информация, что фанатов "Динамо" обыскивают по делу о столкновениях футбольных ультрас в Воронеже. Напомним, в октябре перед матчем 17-го тура ФНЛ произошла массовая драка болельщиков местной команды с гостями из Москвы.

Однако, по словам руководителя динамовского фан-клуба Алексея Пименова, бело-голубые не связывают массовые визиты полицейских с осенней потасовкой. Фанаты уверены, что стали частью профилактической оперативной операции перед двумя важнейшими футбольными событиями в России — Кубком конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.

— Время от времени полиция может нагрянуть к нам домой с различными проверками. Это для нас не новость. Скоро чемпионат мира и Кубок конфедераций, и меры безопасности усилили именно из-за этого. Органы "отрабатывают" наиболее опасных, по их мнению, элементов общества — заявил Пименов. — Сейчас это происходит по всей России, это общая динамика.

Отметим, ранее Лайф уже рассказывал о полицейских проверках фанатов других московских команд — "Локомотива" и ЦСКА.

Кроме того, Пименов вспомнил о скандальном инциденте со стрельбой, которую во время воронежской драки открыл сотрудник местной полиции Сергей Виноградов. Позже болельщики "Динамо" направили в СКР документ с требованием возбудить уголовное дело против полицейского, но им отказали.

— Нас никак не красит то, что происходит на трибунах сегодня, — признал Пименов. — Перед Кубком конфедераций и ЧМ к нам приковано особое внимание со всех сторон, западная пресса запросто в десятки раз может раздуть любой подобный эпизод. Нужно это прекращать. Но если сотрудники полиции превышают свои полномочия, их нужно наказывать. А то получается игра в одни ворота. Болельщика, например, за запрещённый файер могут отправить в места не столь отдалённые. А полицейский стреляет из пистолета во время массового мероприятия, и в его действиях не могут найти состава преступления. Абсурд.

Также Алексей Пименов рассказал о непростых отношениях фанатов с официальным "Динамо":

— В этой ситуации клуб не оказал нам никакой помощи — ни юридической, ни какой-либо другой. Их позиция звучит так: "Нас это мало волнует, разбирайтесь сами".

Во время рейдов в квартиры болельщиков "Динамо" сотрудники полиции отмечали, что всего лишь выполняют "указания сверху", задавали несколько дежурных вопросов и уходили.

Также Лайфу стало известно, что в числе "подозреваемых" оказались первые обладатели "паспортов болельщика", которые начали выдавать с 1 февраля. Отвечать на вопросы полицейских им пришлось буквально через несколько часов после получения Fan ID.