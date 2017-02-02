Шведы забили рекордные 34 мяча немцам, за которых играл 60-летний чемпион СССР

В 1/4 финала чемпионата мира по хоккею с мячом сборная Швеции разгромила с астрономическим счётом Германию — 34:6.

34:6 — самый результативный матч чемпионатов мира

Одновременно шведы перекрыли собственный рекорд результативности команды в одном матче. До этого лучшим достижением на чемпионатах мира по русскому хоккею (другое название хоккея с мячом) были 33 мяча, забитые скандинавами белорусам в четвертьфинале ЧМ-2014 в Иркутске.

Но и на счету сборной Германии на этом чемпионате уже есть рекорд, причём куда более уникальный. В турнире в шведском Сандвикене принимает участие 60-летний уроженец Краснотурьинска Сергей Битков — чемпион СССР 1977 (!) года, игравший на чемпионате мира 1997 года за Казахстан, а с 2014 года защищающий цвета немецкой сборной. Его карьера в русском хоккее началась 44 года назад выступлениями за краснотурьинский "Труд".

К сожалению, результативными действиями в матче со шведами отметиться Сергею Алексеевичу не удалось. Зато отличились другие "русские немцы", составляющие костяк бундескоманды, — Александр Кузнецов, Михаил Дунаев, Пауль Савченко.

В полуфинале Швеция сразится со сборной Норвегии, сенсационно обыгравшей в 1/4 финала Казахстан и впервые с 1999 года попавшей в четвёрку лучших команд мира.