Злые русские хоккеисты не пожалели "младших братьев" и вышли в полуфинал ЧМ

Четвертьфинальная встреча чемпионата мира по хоккею с мячом между Россией и Белоруссией завершилась разгромной победой подопечных Сергея Мяуса со счётом 17:0.

Лучшим в составе сборной России стал 37-летний ветеран Евгений Иванушкин, на счету которого 6 мячей.

Главный тренер сборной России Сергей Мяус рассказал Лайфу, что матч против сборной Белоруссии был скорее тренировкой, а основной задачей команды будет отомстить шведам за поражение в групповом турнире со счётом 6:10.

— Сегодня дали шанс поиграть тем, кто пропускал предыдущие матчи. Я хотел, чтобы ребята отдохнули, продышались перед решающими матчами плей-офф на выходных.

— Как восприняли поражение от шведов на первом этапе?

— Ну а какие могут быть настроения? Только негативные. Но есть понимание, почему это произошло, и есть желание работать над ошибками. Уныния нет, зато появилась злость. Все парни понимают, что решающие матчи впереди.

— Чего ждёте от матча против вице-чемпионов мира — финнов?

— Нам будет сложно. Организаторы делали всё, чтобы мы попали на них и они потрепали нам нервы. Мы играли четыре матча подряд за четыре дня, в отличие от шведов, у которых был день отдыха. Плюс мы будем проводить свой полуфинал позже — значит, сложнее восстановиться. Мы понимаем эту стратегию хозяев, но будем бороться и показывать свой лучший хоккей.

— На последних чемпионатах мы стабильно проигрываем шведам на групповом этапе, но потом становимся победителями турнира. Рассчитываете, что традиция сработает и в этот раз?

— (Смеётся.) Да, знаю про эту статистику, все мне про неё говорят. Но загадывать заранее ничего не будем. Это шведы после матча с нами вышли на лёд, вывели детей и начали праздновать. Мол, всё у них прекрасно... Как будто уже дырочки в медалях золотых для ленточек просверлили. Ну и пусть! Надеюсь, за день отдыха наберём физические кондиции и подготовимся психологически. Нам есть что им ответить, в первом матче не всё сказали шведам на льду.

Хоккей с мячом. Чемпионат мира.

1/4 финала

Россия — Белоруссия — 17:0 (6:0)

Другие матчи:

Казахстан — Норвегия — 4:5ДВ (4:0)

Финляндия — США — 15:1 (8:1)

Швеция — Германия — 34:6 (17:2)

В 1/2 финала встречаются: Швеция — Норвегия, Россия — Финляндия.