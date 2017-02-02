ЦСКА проиграл репетицию финала Евролиги и впервые утратил лидерство

ЦСКА и "Фенербахче" — финалисты прошлогодней Евролиги и главные фавориты турнира нынешнего. Многие эксперты называли этот матч репетицией финала. Это словосочетание тем более уместно, что "Финал четырёх" пройдёт также в Стамбуле.
Напомним, в Берлине в "золотом матче" ЦСКА победил в овертайме и впервые с 2008 года стал клубным чемпионом Европы. Московский поединок первого круга текущего сезона также завершился лишь после дополнительной пятиминутки — и в этот раз сильнее оказались турки.
Сейчас в Стамбуле подопечные самого титулованного тренера Европы Желько Обрадовича выиграли в основное время.
"Фенербахче" победил ЦСКА в главном матче регулярки — 76:71
Без двух лидеров, Милоша Теодосич и Виктора Хряпы, армейцы были близки к своему антирекорду результативности — 67 баллов
Худший показатель по набранным очкам в сезоне 2016/17 ЦСКА показал в Белграде, уступив "Црвене Звезде" со счётом 67:78.
После проигрыша "Фенербахче" ЦСКА впервые утратил лидерство в Евролиге. Сейчас у красно-синих 15 побед в 21 матче. У "Реала" такое же количество выигрышей, но при этом игра в запасе.
Другой российский клуб, УНИКС, потерпел сегодня четвёртое поражение подряд — на этот раз от "Олимпиакоса" (75:90). У казанцев — 7 побед в 21 матче, от зоны плей-офф их отделяют 3 победы.
Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур.
Фенербахче — ЦСКА — 77:71 (15:14, 21:26, 24:11, 17:20)
Ф: Удо (15+11 подборов).
Ц: Де Коло (23).
УНИКС — Олимпиакос — 75:90 (13:33, 23:23, 18:13, 21:21)
У: Лэнгфорд (25), Антипов (19), Пороховский (14).
О: Э.Грин (25), Принтезис (20).
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