ЦСКА проиграл репетицию финала Евролиги и впервые утратил лидерство

В центральном матче второго круга регулярки главного баскетбольного еврокубка армейцы на выезде уступили "Фенербахче" (77:71).

ЦСКА и "Фенербахче" — финалисты прошлогодней Евролиги и главные фавориты турнира нынешнего. Многие эксперты называли этот матч репетицией финала. Это словосочетание тем более уместно, что "Финал четырёх" пройдёт также в Стамбуле.

Напомним, в Берлине в "золотом матче" ЦСКА победил в овертайме и впервые с 2008 года стал клубным чемпионом Европы. Московский поединок первого круга текущего сезона также завершился лишь после дополнительной пятиминутки — и в этот раз сильнее оказались турки.

Сейчас в Стамбуле подопечные самого титулованного тренера Европы Желько Обрадовича выиграли в основное время.

"Фенербахче" победил ЦСКА в главном матче регулярки — 76:71 Без двух лидеров, Милоша Теодосич и Виктора Хряпы, армейцы были близки к своему антирекорду результативности — 67 баллов

Худший показатель по набранным очкам в сезоне 2016/17 ЦСКА показал в Белграде, уступив "Црвене Звезде" со счётом 67:78.

После проигрыша "Фенербахче" ЦСКА впервые утратил лидерство в Евролиге. Сейчас у красно-синих 15 побед в 21 матче. У "Реала" такое же количество выигрышей, но при этом игра в запасе.

Другой российский клуб, УНИКС, потерпел сегодня четвёртое поражение подряд — на этот раз от "Олимпиакоса" (75:90). У казанцев — 7 побед в 21 матче, от зоны плей-офф их отделяют 3 победы.

Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур.

Фенербахче — ЦСКА — 77:71 (15:14, 21:26, 24:11, 17:20)

Ф: Удо (15+11 подборов).

Ц: Де Коло (23).

УНИКС — Олимпиакос — 75:90 (13:33, 23:23, 18:13, 21:21)

У: Лэнгфорд (25), Антипов (19), Пороховский (14).

О: Э.Грин (25), Принтезис (20).