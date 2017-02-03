Тарасенко стал вторым русским "пятидесятником" в НХЛ (видео)

Читайте также

Тарасенко стал вторым русским "пятидесятником" в НХЛ (видео)

294

Фото: AP/EAST NEWS

Российский хоккеист "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко забил гол в матче с "Торонто" (5:1).

Владимир Тарасенко набрал 50-е очко в чемпионате НХЛ 2016/17: в его активе 23 гола и 27 передач

Тарасенко стал вторым после Евгения Малкина российским хоккеистом, достигшим рубежа 50 очков в нынешнем сезоне. У травмированного форварда "Питтсбурга" их 54. А лучший бомбардир чемпионата НХЛ Коннор Макдэвид из "Эдмонтона" имеет 59.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Баффало — Рейнджерс — 1:2 ОТ

Филадельфия — Монреаль — 3:1 Нестеров (Монреаль) — 1 гол

Тампа-Бэй — Оттава — 2:5 Кучеров (Тампа-Бэй) — 1 передача

Сент-Луис — Торонто — 5:1 Тарасенко (Сент-Луис) — 1 гол

Нэшвилл — Эдмонтон — 2:0

Даллас — Виннипег — 3:4

Аризона — Чикаго — 3:4 Панарин (Чикаго) — 1 гол, 1 передача, Анисимов (Чикаго) — 1 передача

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!