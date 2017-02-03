Тарасенко стал вторым русским "пятидесятником" в НХЛ (видео)

Владимир Тарасенко набрал 50-е очко в чемпионате НХЛ 2016/17: в его активе 23 гола и 27 передач
Тарасенко стал вторым после Евгения Малкина российским хоккеистом, достигшим рубежа 50 очков в нынешнем сезоне. У травмированного форварда "Питтсбурга" их 54. А лучший бомбардир чемпионата НХЛ Коннор Макдэвид из "Эдмонтона" имеет 59.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Баффало — Рейнджерс — 1:2 ОТ
Филадельфия — Монреаль — 3:1 Нестеров (Монреаль) — 1 гол
Тампа-Бэй — Оттава — 2:5 Кучеров (Тампа-Бэй) — 1 передача
Сент-Луис — Торонто — 5:1 Тарасенко (Сент-Луис) — 1 гол
Нэшвилл — Эдмонтон — 2:0
Даллас — Виннипег — 3:4
Аризона — Чикаго — 3:4 Панарин (Чикаго) — 1 гол, 1 передача, Анисимов (Чикаго) — 1 передача
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