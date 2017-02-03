Украинец Гривко разбил в кровь лицо лидеру велогонки на Ближнем Востоке

Андрей Гривко ударил немца Марселя Киттеля прямо на трассе проходящего в Эмиратах "Тура Дубая".

Подул встречный ветер и поднялся песок. В этот момент Андрей ударил меня. Его извинений я не принимаю. Марсель Киттель, лидер веломногодневки "Тур Дубая".

По версии Гривко, он оттолкнул Киттеля, который до этого против правил занял место украинца.

— Может быть, он не понял меня, я не знаю, — заявил 33-летний украинец.

Команда "Астана" принесла извинения Киттелю, но тот их не принял, назвав поступок Гривко позором для велоспорта.

Также немец опубликовал вот такой шутливый коллаж:

And I just googled Grivko and it said he is 70kg. Dude, know your limits!! pic.twitter.com/JnhYQk58vt — Marcel Kittel (@marcelkittel) 2 февраля 2017 г.