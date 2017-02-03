Украинец Гривко разбил в кровь лицо лидеру велогонки на Ближнем Востоке

Подул встречный ветер и поднялся песок. В этот момент Андрей ударил меня. Его извинений я не принимаю.
Марсель Киттель, лидер веломногодневки "Тур Дубая".
По версии Гривко, он оттолкнул Киттеля, который до этого против правил занял место украинца.
— Может быть, он не понял меня, я не знаю, — заявил 33-летний украинец.
Команда "Астана" принесла извинения Киттелю, но тот их не принял, назвав поступок Гривко позором для велоспорта.
Также немец опубликовал вот такой шутливый коллаж:
And I just googled Grivko and it said he is 70kg. Dude, know your limits!! pic.twitter.com/JnhYQk58vt— Marcel Kittel (@marcelkittel) 2 февраля 2017 г.
Организаторы "Тура Дубая" сняли "боксёра" Гривко с веломногодневки, которая завершится 4 февраля
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