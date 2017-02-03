Неймар и Месси решили жениться

Футболист "Барселоны" и сборной Бразилии собирается связать себя узами брака, последовав примеру своего одноклубника Лионеля Месси, который недавно объявил об аналогичных намерениях.

Олимпийский чемпион Неймар на своё 25-летие хочет сделать официальное предложение руки и сердца 21-летней Бруне Маркезини. 5 февраля на празднестве, где будут присутствовать родные и друзья, он сделает важное заявление.

По словам бразильского журналиста Рикардо Фелтрина, который является близким другом футболиста, Неймар ещё месяц назад купил помолвочное кольцо в Мадриде.

Бруна Маркезини — известная бразильская актриса, телеведущая и модель. Девушка и Неймар начали встречаться ещё в 2012 году, когда ей было всего 16 лет. Однако спустя два года возлюбленные расстались и возобновили свои отношения только в прошлом году.

Ранее в испанских СМИ появилась информация, что другой лидер каталонского клуба Лионель Месси летом в свой 30-й день рождения сыграет свадьбу с Антонеллой Рокуццо.