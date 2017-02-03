Хакеры Fancy Bear: МОК сделал запрос Макларену по 16 российским чиновникам

В распоряжении Russia Today благодаря известной хакер-группировке появилось письмо, которое Международный олимпийский комитет направил 19 декабря главе антидопинговой комиссии WADA Ричарду Макларену.

Канадский юрист должен был ответить на письмо МОК до 6 января 2017 года. А именно — предоставить дополнительную информацию по 16 российским чиновникам, упомянутым в его докладе.

В первую очередь МОК интересовала роль на тот момент министра спорта РФ Виталия Мутко в "государственной программе допинга" во время Олимпиады-2014 в Сочи, о которой идёт речь в докладе Макларена.

Напомним, что на основании этого доклада многие российские спортсмены подверглись санкциям, а наша страна лишилась права проведения нескольких крупных турниров по зимним видам спорта и рискует быть отстранённой от Игр-2018 в Пхёнчхане.

Напомним, что ранее Лайф, благодаря Fancy Bear, публиковал письмо экс-главы Лозаннской лаборатории WADA, в котором указывались ошибки, которые допустил в своём докладе Макларен в отношении проб спортсменов РФ.