Российские регбистки разгромили Америку и Англию и отомстили Испании за Рио-2016

Читайте также

Российские регбистки разгромили Америку и Англию и отомстили Испании за Рио-2016

249

Фото: © Пресс-служба Федерации регби России

Женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал второго этапа Мировой серии.

Турнир проходит в Сиднее. В стартовом поединке россиянки обыграли команду США (19:10), а затем легко сломили сопротивление испанок (24:5) и англичанок (31:5) и заняли первое место в группе С.

Женская сборная России по регби-7 поквиталась с испанками

Наши взяли убедительный реванш за поражение в финале квалификации Олимпиады в Рио.

Сборная России — лидер европейского регби-7. Из последних четырёх чемпионатов Европы наши девушки выиграли 3, а ещё на одном завоевали серебряные медали.

На первом этапе Мировой серии россиянки финишировали третьими. Следующий этап состоится в США (1–5 марта).

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!