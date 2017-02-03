Российские регбистки разгромили Америку и Англию и отомстили Испании за Рио-2016

Женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал второго этапа Мировой серии.

Турнир проходит в Сиднее. В стартовом поединке россиянки обыграли команду США (19:10), а затем легко сломили сопротивление испанок (24:5) и англичанок (31:5) и заняли первое место в группе С.

Женская сборная России по регби-7 поквиталась с испанками Наши взяли убедительный реванш за поражение в финале квалификации Олимпиады в Рио.

Сборная России — лидер европейского регби-7. Из последних четырёх чемпионатов Европы наши девушки выиграли 3, а ещё на одном завоевали серебряные медали.

На первом этапе Мировой серии россиянки финишировали третьими. Следующий этап состоится в США (1–5 марта).