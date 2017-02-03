19-летняя Вихлянцева вышла в полуфинал престижного турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева добилась наивысшего достижения в своей профессиональной карьере.

115-я ракетка мира из России победила в 1/4 финала турнира WTA 4-ю ракетку мира Симону Халеп, даже не выходя на корт

В четвертьфинале St Petersburg Ladies' Trophy россиянка должна была сыграть с первой сеяной румынкой Симоной Халеп, но та отказалась от выхода на корт из-за травмы.

В полуфинале Вихлянцева встретится с победителем матча Кристина Младенович (Франция) — Роберта Винчи (Италия).

Из россиянок до четвертьфинальной стадии также добрались Светлана Кузнецова и Елена Веснина, которые сыграют соответственно с Натальей Путинцевой из Казахстана и Доминикой Цибулковой из Словакии.