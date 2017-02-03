Секс-символ, цитирующий Дудаева. Кто такой украинский гонщик-боксёр Гривко

Лайф рассказывает об Андрее Гривко, который был снят с веломногодневки "Тур Дубая" за то, что прямо на трассе разбил в кровь лицо немецкому спортсмену Марселю Киттелю.

Вообще-то драки в велоспорте - дело не такое уж и редкое. Причём машут кулаками во время самых разных по престижности гонок: от местечковых первенств до испанской "Вуэльты" (которая вместе с "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс" входит в тройку главных событий сезона).

Наверняка украинец Андрей Гривко попадёт на вершину таких тематических хит-парадов. Правда, видео самого удара в Сети (да и вообще в природе), судя по всему, не сохранилось - видны только последствия: кровь на лице немца Киттеля.

Свою позицию Гривко объяснил на страницах "фейсбука": мол, Киттель создавал аварийную ситуацию на трассе, толкал партнёров Андрея по команде, плевался и вёл себя неподобающе для борьбы на трассе за 100 километров до финиша.

Вообще, сам по себе Гривко - личность для украинского спорта довольно необычная. Уроженец Крыма обладает неофициальными титулами самого красивого велосипедиста страны и одновременно носит прозвище "Украинский танк".

Правда, выдающимися достижениями лучший украинский велогонщик последних лет похвастать не может. На главных велогонках он занимает места за пределами первого "полтинника". Тем не менее, на его счету серебро Европейских игр 2015, а выступает Гривко за казахстанскую "Астану" - одну из лучших команд мира. В 2014 году в том числе и он с партнёрами привёл к победе на "Тур де Франс" лидера команды Виченцо Нибали (сам занял 95-е место в генеральной классификации).

Разумеется, крымское происхождение Гривко неизбежно ставит вопрос о том, как воспринял спортсмен события 2014 года на Украине. Отвечаем: Гривко довольно жёстко критиковал Россию на страницах соцсетей, обличая российское телевидение. Для описания отношения к России уроженец Симферополя использовал слова в том числе и довольно одиозных персонажей - например, лидера чеченских сепаратистов 90-х годов Джохара Дудаева:

А после "Тур де Франс" 2014 Гривко даже продал свой велосипед и отправил деньги на помощь раненым и пострадавшим в зоне конфликта в Донбассе.

С "Тура Дубая" Гривко после инцидента с Киттелем был снят. До третьего этапа он занял 29-е и 44-е места на первых двух этапах. Команда "Астана" принесла официальные извинения Киттелю. Тот, в свою очередь, их не принял. Но отнёсся к ситуации не без доли юмора, обогатив свой "твиттер" коллажем.