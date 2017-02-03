Украинского футболиста-нациста "заблокировали" в соцсети

Поклонник Бандеры Роман Зозуля не сможет до лета играть в футбол и пользоваться Facebook
Напомним, что ранее руководство "Райо Вальекано" под давлением болельщиков этого футбольного клуба было вынуждено вернуть 27-летнего украинского нападающего Романа Зозулю "Бетису". Так как УЕФА запрещает игрокам менять клуб более двух раз за сезон, Зозуля потерял право выходить на поле до окончания чемпионата Испании 2016/17.
Причиной требований фанатов стали ультраправые взгляды Зозули, являющегося большим поклонником Степана Бандеры и неоднократно публиковавшего националистические "посты" в социальных сетях.
По всей видимости, именно это подтолкнуло Facebook заблокировать страницу Зозули.
В связи с отменой аренды футболиста начаты судебные разбирательства. Адвокаты Зозули намерены доказать, что права их клиента были ущемлены в связи с беспрецедентным решением "Райо Вальекано" заблокировать уже оформленный трансфер.
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