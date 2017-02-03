Украинского футболиста-нациста "заблокировали" в соцсети

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Украинского футболиста-нациста "заблокировали" в соцсети

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Фото: AP/FOTOLINK

Facebook сделал недоступной персональную страницу Романа Зозули, чья аренда из севильского "Бетиса" в мадридский "Райо Вальекано" была отменена по требованию футбольных фанатов, обвинивших нападающего сборной Украины в приверженности нацизму.

Поклонник Бандеры Роман Зозуля не сможет до лета играть в футбол и пользоваться Facebook

Напомним, что ранее руководство "Райо Вальекано" под давлением болельщиков этого футбольного клуба было вынуждено вернуть 27-летнего украинского нападающего Романа Зозулю "Бетису". Так как УЕФА запрещает игрокам менять клуб более двух раз за сезон, Зозуля потерял право выходить на поле до окончания чемпионата Испании 2016/17.

Причиной требований фанатов стали ультраправые взгляды Зозули, являющегося большим поклонником Степана Бандеры и неоднократно публиковавшего националистические "посты" в социальных сетях.

По всей видимости, именно это подтолкнуло Facebook заблокировать страницу Зозули.

В связи с отменой аренды футболиста начаты судебные разбирательства. Адвокаты Зозули намерены доказать, что права их клиента были ущемлены в связи с беспрецедентным решением "Райо Вальекано" заблокировать уже оформленный трансфер.

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