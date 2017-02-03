Финал ЧЕ-2019 может пройти в Калининграде

Россия является одним из главных претендентов на проведение в 2019 году мужского чемпионата Европы по волейболу, победитель которого получит прямую путёвку на Олимпиаду-2020.

Напомним, в январе состоялось заседание Комиссии по проведению соревнований, на которой была одобрена идея проведения ЧЕ-2019 в нашей стране.

Как стало известно Лайфу, Всероссийская федерация волейбола сейчас обсуждает данную возможность с европейскими партнёрами. При этом в случае, если тендер на проведение турнира выиграет именно Россия, соревнование будет организовано усилиями нескольких стран.

Чемпионат Европы по волейболу может пройти в России ЧЕ-2019 готовы совместно с нами организовать Финляндия, Эстония и, возможно, Латвия с финальными играми в Калининграде

Понятно, что проведение в России ЧМ-2018 по футболу является приоритетной задачей Министерства спорта РФ, и большинство средств, выделяемых из бюджета на спорт, будут направлены именно на организацию мундиаля. Поэтому вариант, при котором волейбольный ЧЕ пройдёт в нашей стране с минимумом затрат и позволит решить задачу прямого попадания на Олимпиаду-2020 (путёвку получит только победитель), представляется оптимальным.

Президент ВФВ Станислав Шевченко подтвердил Лайфу эту информацию.

— Теоретически такой вариант действительно существует. Мы прорабатываем возможность проведения ЧЕ-2019 в России. Всё-таки на своей площадке завоевать золотые медали легче. Ну, а болельщики в Калининграде наверняка заполнят арену до отказа, что они уже не раз делали на матчах нашей сборной в рамках Мировой лиги.

— 2 февраля на должности главных тренеров мужской и женской сборных России были утверждены Сергей Шляпников и Владимир Кузюткин. Почему именно они?

— Таково было решение экспертного совета. Вообще хочу отметить, что создание этого органа уже себя оправдывает, все очень довольны его работой. Что до постов наставников сборной, то кандидатов было очень много, в том числе из-за рубежа. Но всё-таки было принято решение доверить команды отечественным специалистам. И Шляпников, и Кузюткин имеют опыт личной работы фактически со всеми кандидатами в сборную. Кузюткин, кроме того, уже возглавлял ранее сборную и приводил её к триумфу на чемпионате мира. Конечно, были у него и ошибки, но они только помогут ему сейчас лучше справиться со своими обязанностями.

— Каковы условия их контрактов?

— Соглашения подписаны по схеме 2+2. Оттого, выполнят ли тренеры поставленные задачи в первые два года своей работы, будет зависеть, доведут ли именно они команды к Олимпиаде-2020. В 2017 году главным стартом являются чемпионаты Европы. Задача — попасть в тройку. Это более чем реалистичная цель.

Ну, а в следующем году ключевым турниром будут чемпионаты мира. Там тоже планируем завоевать медали.

Что до финансовых условий, то здесь схема та же, что и в предыдущие годы. Тренеры имеют определённую ежемесячную зарплату, но основной их доход должны составить премиальные за решение "медальных" задач. Мне кажется, именно такой мотивирующий подход — самый правильный. (Смеётся.) Федерация со своей стороны всегда с огромным удовольствием платит премии. Надеюсь, обе сборные предоставят для этого поводы.

— Недавно информационное пространство взорвало высказывание легендарного бразильского волейболиста Жибы — мол, у российской сборной надо отобрать олимпийское золото 2012 года за допинг…

— Мы все с самого начала очень настороженно и недоверчиво отнеслись к этой публикации. Ну, от кого угодно можно было бы ожидать таких слов, но не от Жибы! Он два года играл в России, у него здесь множество друзей, он прекрасно относится к нашей стране. И через несколько часов Жиба извинился за журналиста, опубликовавшего эту статью: ничего подобного бразилец на самом деле не говорил, его слова полностью переврали.

Вообще на протяжении всего прошлого года на фоне всех этих допинговых скандалов мы постоянно чувствовали поддержку мирового волейбольного сообщества. Тот же Жиба одним из первых заявил, что будет полной глупостью лишать россиян возможности принять участие в Олимпиаде-2016.

— И всё-таки до последнего момента было неизвестно, примут ли российские сборные участие в олимпийском турнире.

— И это, конечно, тоже повлияло на результат. Всё-таки игрокам психологически очень тяжело находиться на протяжении многих дней в таком подвешенном состоянии. При этом не хочется искать оправданий. В неудачном выступлении команд в Рио есть ошибки и тренерского штаба — в женской в большей степени, чем в мужской, и федерации. Что ж, у нас есть четыре года, чтобы эти ошибки исправить и подготовить к Токио новые команды. Потенциал у обеих сборных отличный. Наша мужская молодёжная сборная является действующим чемпионом мира в категориях до 21 и 23 лет, а юниорки (до 19 лет) выиграли чемпионат Европы.