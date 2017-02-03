Футболисты "Енисея" исполнили "стриптиз" в честь окончания сборов

Игроки клуба ФНЛ станцевали в полуобнажённом виде перед камерой после тренировок в Турции.

Команда Андрея Тихонова отпраздновала завершение турецкого сбора шутливыми танцами с раздеванием

Сбор команды Андрея Тихонова в Анталье проходил с 18 января по 3 февраля.

Следующую стадию подготовки к завершающей части сезона 2016/17 "Енисей" проведёт на Кипре с 11 по 24 февраля, где примет участие в Кубке ФНЛ.