Капитан "Зенита" решил заняться пиратством и стал Дзюбодеем

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба, вчера назначенный капитаном команды, с иронией относится к своему новому статусу.

Дзюба передал привет всем болельщикам из Испании, где команда находится на сборах и сегодня вечером проведёт очередной товарищеский поединок — против чешской "Спарты". И поделился с ними коллажем, где предстал в образе легендарного Капитана Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа.

Подхватив задумку, поклонники сине-бело-голубых уже окрестили 28-летнего форварда "капитанишкой", "Дзюбодеем" и "пиратом Балтийского моря".

Отметим, что решение главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу передать капитанскую повязку Дзюбе привела к расколу среди петербургских фанатов. Многие осудили действия румына и пока отказываются принимать "спартаковского капитана".