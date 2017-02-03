Капитан "Зенита" решил заняться пиратством и стал Дзюбодеем

Дзюба передал привет всем болельщикам из Испании, где команда находится на сборах и сегодня вечером проведёт очередной товарищеский поединок — против чешской "Спарты". И поделился с ними коллажем, где предстал в образе легендарного Капитана Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа.
Подхватив задумку, поклонники сине-бело-голубых уже окрестили 28-летнего форварда "капитанишкой", "Дзюбодеем" и "пиратом Балтийского моря".
Отметим, что решение главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу передать капитанскую повязку Дзюбе привела к расколу среди петербургских фанатов. Многие осудили действия румына и пока отказываются принимать "спартаковского капитана".
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