Информатор Григорий Родченков через суд пытается вернуть арестованный дом

Скандально известный разоблачитель допинговых преступлений в России, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории обжаловал решение суда об аресте своей недвижимости.

Григорий Родченков подал апелляцию в суд, чтобы вернуть арестованный дом

Расследование по делу о распространении запрещённых препаратов среди российских спортсменов продолжается. Основным подозреваемым в этом деле по-прежнему остаётся бежавший в США информатор WADA Григорий Родченков.

В ходе следствия СК арестовал расположенный в Подмосковье двухэтажный дом бывшего главы антидопинговой лаборатории и сейчас выясняет, на какие средства он был построен.

Родченков не согласен с действиями органов и намерен вернуть арестованное имущество.

Об этом в разговоре с "Р-Спорт" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.

— В суд поступила апелляционная жалоба адвоката на решение о наложении ареста на недвижимость, — сказала Царёва.