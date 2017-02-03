"Рубин" готов потратить на Алексея Миранчука 18 млн евро

"Рубин" предложил Миранчуку 3 млн евро за сезон, 3 млн "подъёмных" и 1 млн бонусов. За выкуп полузащитника "Локо" просит 7 млн
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В случае, если Миранчук попадёт в состав сборной России на Кубок Конфедераций — 2017 и ЧМ-2018, его контракт увеличится на 5 процентов.
Кроме того, как стало известно Лайфу, игрок обратился к руководству "Рубина" с просьбой приобрести ему жильё в одном из элитных комплексов Казани, которое оценивается в несколько десятков миллионов рублей.
Отметим также, что, по информации Лайфа, руководство "железнодорожного" клуба пыталось возобновить переговоры с "Зенитом" и "Краснодаром". Однако полузащитник не стал рассматривать вариант с переходом в один из этих клубов.
Миранчук, в начале января уведомивший "Локомотив" о своём желании покинуть команду, твёрдо намерен продолжить карьеру именно в "Рубине" испанского главного тренера Хави Грасиа.
Миранчук отказался играть у Шалимова и Луческу. Чтобы в будущем попасть в Европу, он выбрал испанца Хави Грасиа.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Единственным камнем преткновения остаётся сумма трансфера. Как уже сообщал Лайф, "Локомотив" готов снизить стоимость Миранчука с 7 млн евро до 6 млн, тогда как "Рубин" пока готов заплатить только 5.
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