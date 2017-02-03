Экс-футболист ЦСКА отказался от перехода в "Спартак" из-за фанатов

Лайфу стали известны подробности срыва переговоров по трансферу 21-летнего Вячеслава Караваева из чешской "Спарты" в стан красно-белых.

По информации нашей редакции, представители переехавшего в Чехию в 2014 году защитника Караваева действительно контактировали с руководством "Спартака" и лично с главным тренером команды Массимо Каррерой. Однако переговоры пока прекращены.

Одной из главных причин этого стали опасения самого футболиста.

Вячеслав Караваев боится фанатов ЦСКА и "Спартака" Воспитанник ЦСКА полагает, что в случае перехода в "Спартак" он станет объектом ненависти и армейских, и спартаковских фанов

Кроме того, "Спарта", которая, в отличие от "Спартака" и ЦСКА, продолжает выступать в еврокубках, не слишком горела желанием отпускать защитника.

Тренер "Спарты" Давид Голоубек не хочет прощаться с Караваевым: он рассчитывает на него в 1/16 Лиги Европы против "Ростова"

"Спартак" продолжает поиски правого защитника. По информации Лайфа, Каррера не слишком доволен игрой Андрея Ещенко. Селекционная служба красно-белых в качестве одного из вариантов рассматривает Георгия Тигиева из "Анжи".