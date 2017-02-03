"Металлург" выиграл у СКА в супербитве лидеров КХЛ благодаря подвигу Мозякина

Сумасшедший трёхчасовой матч лидеров Запада и Востока увенчался красивейшей серией буллитов, по итогам которой "Магнитка" отпраздновала победу.

Петербуржцы вышли вперёд в конце первого периода благодаря голу Павла Дацюка, но за пять секунд до первой сирены получили шайбу в свои ворота от Криса Ли.

Во втором периоде армейцы, казалось, сумели обеспечить себе надёжный отрыв, поведя 3:1.

Но затем на льду "Арены Металлург" начался бенефис "лучшего бомбардира всея Руси" Сергея Мозякина. 35-летний ветеран нанёс ровно три броска по воротам лидеров КХЛ — и оформил хет-трик, заставив магнитогорских болельщиков бросать на площадку головные уборы. Правда, голы россиянина разбавил своей шайбой Ярно Коскиранта, поэтому выявлять победителя пришлось в овертайме — 4:4.

Мозякин нанёс 3 броска по воротам СКА и забил 3 гола за 4 минуты, а потом ещё и реализовал послематчевый буллит

Принципиальность матча доказывает хотя бы тот факт, что в общей сложности команды заработали 68 минут штрафа. Кстати, именно 5-минутное удаление Ильи Каблукова позволило хозяевам так быстро отыграться с 2:4.

В дополнительной 5-минутке форвард гостей Никита Гусев забросил шайбу и, казалось, закончил матч. Но судьи, первоначально зафиксировав гол, затем обнаружили у питерцев нарушение численного состава. Чем вызвали серьёзное проявление гнева главного тренера СКА и сборной России Олега Знарка.

Впрочем, даже крик наставника не мог предотвратить серии буллитов, которая получилась одной из самых эффектных в истории КХЛ.

Красивейшими голами после умных обводок обменивались армейцы Павел Дацюк и Никита Гусев и "металлурги" Данис Зарипов и Сергей Мозякин, причём последний голом спас свою команду от поражения в первой серии. Победу своей команде принёс в итоге Зарипов — только в седьмом обмене бросками.

В другом важном противостоянии Запада и Востока ЦСКА разгромил терпящий бедствие "Салават Юлаев". Уфимцы проиграли уже 9-й матч подряд и после поражения от москвичей ставят под серьёзную угрозу свои шансы на попадание в плей-офф — по потерянным очкам они уже девятые в своей конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

Металлург (Магнитогорск) — СКА - 5:4 (1:1, 0:2, 3:1)

19:26 — Павел Дацюк (0:1)

19:55 — Крис Ли (1:1)

28:59 — Евгений Дадонов (1:2)

29:26 — Евгений Дадонов (1:3)

44:41 — Сергей Мозякин (2:3)

46:24 — Ярно Коскиранта (2:4)

46:59 — Сергей Мозякин (3:4)

48:40 — Сергей Мозякин (4:4)

65:00 — Данис Зарипов (5:4)

Салават Юлаев — ЦСКА — 1:5

Барыс — Динамо (Минск) — 5:1

Трактор — Северсталь — 1:0

Автомобилист — Динамо (Рига) — 4:2

Югра — Йокерит — 2:3

Турнирное положение:

Западная конференция

1. СКА — 131 очко (57 матчей)

2. ЦСКА — 128 (57)

3. Локомотив — 104 (57)

4. Динамо (Москва) — 104 (57)

Восточная конференция

1. Металлург (Магнитогорск) — 122 (58)

2. Авангард — 102 (56)

3. Ак Барс — 103 (57)

4. Трактор — 93 (58)