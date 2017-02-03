Лучшая теннисистка России уступила казашке в матче-триллере

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Лучшая теннисистка России уступила казашке в матче-триллере

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Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Первая ракетка РФ Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге проиграла Юлии Путинцевой в трёх сетах.

Светлана Кузнецова не смогла сломить сопротивление Юлии Путинцевой в четвертьфинале петербургского турнира - 3:6, 7:6, 5:7

Россиянка, недавно побившая рекорд Марии Шараповой и ставшая самой побеждающей в WTA теннисисткой нашей страны, была посеяна под третьим номером. Однако пробиться в полуфинал не смогла.

Ранее сегодня поражение в четвертьфинале потерпела Елена Веснина. Единственной представительницей нашей страны в турнирной сетке осталась Наталья Вихлянцева. 19-летняя россиянка впервые в карьере пробилась в число полуфиналисток — правда, благодаря не победе на корте, а травме первой сеяной Симоны Халеп.

Соперницей Вихлянцевой станет француженка Кристина Младенович.

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