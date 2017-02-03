20-летний российский юниор упустил "марафонскую" победу в Кубке Дэвиса

В первой игре матча с Сербией, длившегося 4 часа 35 минут, теннисист Карен Хачанов на тай-брейке пятого сета не смог сломить сопротивление Виктора Троицкого.

Хачанов упустил матчбол в матче с Троицким — 4:6, 7:6, 3:6, 6:1, 6:7

На решающем тай-брейке россиянин вёл со счетом 4:2 и подавал, но позволил сопернику сравнять счёт, 4:4. Потом Качанов имел матчбол (6:5), однако Троицкий выиграл 3 розыгрыша подряд.

Во втором поединке 1/8 финала Кубка Дэвиса один из лучших теннисистов планеты Новак Джокович сыграет с Даниилом Медведевым.