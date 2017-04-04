Криштиану Роналду заинтриговал поклонников "голым" фото

Чёрно-белое фото "обнажённого" Роналду сопровождает загадочная подпись Soon, по-русски — "Скоро". Что подразумевал футболист, любящий эпатировать публику, остаётся только догадываться.
Ранее Роналду неоднократно позировал в нижнем белье для различных рекламных роликов, в том числе — собственной линии одежды и обуви.
Напомним, что Роналду был признан лучшим футболистом 2016 года по версиям ФИФА и France Football. Французский журнал недавно поставил действующего победителя Евро и Лиги чемпионов в рейтинг игроков, получивших в прошлом году самый большой финансовый доход (€87,5 млн).
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