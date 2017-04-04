Криштиану Роналду заинтриговал поклонников "голым" фото

Откровенный снимок 32-летнего португальского футболиста мадридского "Реала" появился в его "инстаграме".

Чёрно-белое фото "обнажённого" Роналду сопровождает загадочная подпись Soon, по-русски — "Скоро". Что подразумевал футболист, любящий эпатировать публику, остаётся только догадываться.

Soon Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Апр 4 2017 в 1:30 PDT

Ранее Роналду неоднократно позировал в нижнем белье для различных рекламных роликов, в том числе — собственной линии одежды и обуви.

Perfect for the summer! @cr7underwear www.CR7Underwear.com Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Мар 20 2017 в 11:16 PDT

Напомним, что Роналду был признан лучшим футболистом 2016 года по версиям ФИФА и France Football. Французский журнал недавно поставил действующего победителя Евро и Лиги чемпионов в рейтинг игроков, получивших в прошлом году самый большой финансовый доход (€87,5 млн).