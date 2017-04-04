Уже совсем скоро, 8 апреля, состоится первый хоккейный матч финала Кубка Гагарина. Этот значимый приз с 2008 года вручается победителям плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На этот раз за него поборются "Металлург" из Магнитогорска и питерский СКА.

По мнению экспертов, именно эти две команды весь сезон, практически не замечая соперников, шли к тому, чтобы сойтись в финальной схватке. И хотя негласно фаворитом противостояния уже признали клуб из Санкт-Петербурга, у "Металлурга", который сыграет в финале третий раз за последние четыре года, тоже есть шансы на победу. Хотя бы в первой, домашней игре финала.

"Не будем исключать и овертайма в этом матче, — комментирует заместитель генерального директора БК "Лига ставок" Александр Егоров. — Мы прекрасно помним, что в регулярном чемпионате эти команды провели две встречи и в последний раз, как раз в Магнитогорске, сильнейший был определён только в серии послематчевых буллитов. Наша букмекерская компания предлагает следующие коэффициенты на исход поединка с учётом овертайма: 1,85 — на победу "Металлурга" и 1,93 — на победу СКА".

Кубок, названный в честь космонавта Юрия Гагарина, является переходящим. Изначально он вручался капитану победившей команды, но с сезона 2011/12 принято решение о том, что каждый из обладателей трофея имеет право привезти его к себе домой. Таким образом, вместе с победителями разных лет Кубок Гагарина попутешествовал практически по всей России, участвовал в различных мероприятиях, выставлялся на разных площадках.

Сделан кубок из серебра, покрыт позолотой и весит… почти 27 кг! На лицевой стороне изображены Юрий Гагарин в скафандре и летящая комета, а с другой — фигура хоккеиста. По кругу кубок украшен шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей.