Емельяненко и Карякин возглавят молодёжное бойцовское движение

Самые известные единоборец и шахматист России станут лицами движения Industrials.

5 апреля в ТЦ "Атриум" состоится презентация нового молодёжного движения. Industrials продвигает себя как "яркий и единственный пример эволюции небольшого субкультурного объединения людей с окраин Москвы в общественное движение с самыми амбициозными целями".

Движение объединяет прежде всего молодых бойцов ММА. Главным хедлайнером презентации станет легендарный Фёдор Емельяненко.

Движение планирует оказывать всевозможную помощь не только юным мастерам смешанных единоборств, но и представителям других видов спорта. Последние олицетворяет чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин.

— Мне сейчас 27, и я всё чаще задумываюсь о тех ребятах, которым 12–13 лет, — сказал Карякин Лайфу. — Я в возрасте 12 лет стал самым юным гроссмейстером мира. И здорово, когда у тебя есть возможность помочь талантливым детям. Потому я искренне рекомендую всем молодым ребятам активно заниматься спортом. Не только шахматами, но и единоборствами. Тем более между ними гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Есть комбинационное мышление, стратегическое, позиционное...

В общем, для победы надо очень много думать. И шахматы, и единоборства помогают мальчику формироваться в мужчину, укрепляют его дух. Я сам в детстве помимо шахмат занимался дзюдо, и поэтому знаю, о чём говорю. Буду рад и горд, если мой сын, когда подрастёт, будет выбирать между шахматами и каким-либо видом единоборств.

31 марта Сергей Карякин впервые побывал на турнире ММА, наградив победителей Fight Nights Global 62