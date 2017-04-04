Picstory: Как в Норвегии играют в футбол

Клуб "Тромсдален" представляет норвежский город Тромсё. Он расположен на 400 км севернее полярного круга. Здесь находятся самые северные в мире ботанический сад, пивоваренный завод и планетарий.
Для очистки снега перед 1-м туром футбольного сезона (он, в отличие от России, в Норвегии проводится по схеме "весна — осень") пришлось прибегать к любым сподручным средствам.
Her skal det spilles seriefotball om 4 dager... @tuilfotball e klar! #snø #tuil #åsane #halvmeter pic.twitter.com/Lo0XNDhMyG— Gunnar Grindstein (@GGrindstein) 29 марта 2017 г.
Впрочем, в Тромсё сейчас не так уж и холодно. Воздух прогревается до 4 градусов тепла.
Тем не менее ледяные горы вокруг поля выглядели устрашающе. С них-то (как видно на предыдущем фото) зрители и смотрели футбол.
Впрочем, матч прошёл во вполне комфортных для футболистов условиях. Многие участники весенних туров РФПЛ позавидовали бы.
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