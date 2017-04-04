Picstory: Как в Норвегии играют в футбол

Фотографии футбольного матча стартового тура Первого норвежского дивизиона "Тромсдален" — "Осане" (2:0) вызвали бурное обсуждение в Сети. Глядя на громадные горы льда и снега вокруг поля, нетрудно догадаться, какую колоссальную работу проделали организаторы, чтобы очистить газон от последствий скандинавской зимы. Трибуны, кстати, так и остались завалены снегом. Зато искусственный газон выглядит почти идеально — намного привлекательнее, чем натуральная трава на аренах многих клубов Российской премьер-лиги.

Клуб "Тромсдален" представляет норвежский город Тромсё. Он расположен на 400 км севернее полярного круга. Здесь находятся самые северные в мире ботанический сад, пивоваренный завод и планетарий.

Для очистки снега перед 1-м туром футбольного сезона (он, в отличие от России, в Норвегии проводится по схеме "весна — осень") пришлось прибегать к любым сподручным средствам.

Впрочем, в Тромсё сейчас не так уж и холодно. Воздух прогревается до 4 градусов тепла.

Тем не менее ледяные горы вокруг поля выглядели устрашающе. С них-то (как видно на предыдущем фото) зрители и смотрели футбол.

Впрочем, матч прошёл во вполне комфортных для футболистов условиях. Многие участники весенних туров РФПЛ позавидовали бы.