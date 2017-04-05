Германия выбила Россию из борьбы за медали женского чемпионата мира по хоккею

В четвертьфинале ЧМ-2017 в США российские хоккеистки уступили немкам со счётом 1:2 и теперь проведут матч за 5-е место со Швецией.

В матче с немками команда Алексея Чистякова открыла счёт на 3-й минуте — в равных составах отличилась Анна Шохина. Однако в оставшееся время инициативой чаще владели соперницы. В середине второго периода Германия реализовала численное преимущество в две хоккеистки, а на 50-й минуте забила победный гол.

На чемпионатах мира россиянки проиграли немкам впервые с 2005 года. После этого поражения наша сборная лишилась шансов защитить прошлогоднюю бронзу. Матч за 5-е место против Швеции состоится 6 апреля.

Полуфинальные пары составили США и Германия, а также Канада и Финляндия.