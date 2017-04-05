Ковалёв и Уорд проведут бой-реванш в день открытия Кубка конфедераций в России

Промоутеры Сергея Ковалёва и Андре Уорда огласили дату нового поединка боксёров за три чемпионских титула в полутяжёлом весе.

34-летний Ковалёв и 33-летний Уорд сойдутся на ринге 17 июня 2017 года в Лас-Вегасе. Напомним, их предыдущий поединок в этом же городе (но на другой арене) в ноябре 2016-го завершился довольно скандальной победой американца, который, по мнению большинства экспертов, получил завышенные оценки судей.

Боксёры поспорят за чемпионские пояса по версиям WBA Super, IBF и WBO. Ковалёв имеет в пассиве лишь одно поражение (от Уорда), у его соперника в карьере — сплошные победы.

Примечательно, что реванш состоится в день открытия в России футбольного Кубка конфедераций. Именно 17 июня на новой арене в Санкт-Петербурге в стартовом матче этого турнира наша сборная сыграет с новозеландцами.