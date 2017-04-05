"Манчестер Юнайтед" не проиграл в Премьер-лиге 20-й матч подряд (видео)

Команда Жозе Моуринью спасла игру 31-го тура АПЛ против "Эвертона" (1:1) благодаря голу с пенальти на четвёртой компенсированной минуте в исполнении Златана Ибрагимовича.

Для Ибрагимовича этот забитый мяч стал 16-м в Премьер-лиге и 27-м во всех турнирах с момента перехода прошлым летом в "МЮ" из "ПСЖ". Подопечные Жозе Моуринью довели свою беспроигрышную серию в АПЛ до 20 матчей. Своё последнее поражение в этом турнире "Манчестер Юнайтед" потерпел 23 октября 2016 года от нынешнего безоговорочного лидера чемпионской гонки "Челси" (0:4).

Впрочем, несмотря на беспроигрышную серию, "МЮ" отстаёт от зоны Лиги чемпионов на четыре очка. Попасть в главный еврокубок команда Моуринью может и через Лигу Европы, если выиграет этот турнир.

Добавим, что накануне американские СМИ распространили сообщения, что следующий сезон Ибрагимович, который пока не продлил контракт с "МЮ", проведёт в MLS, в клубе "Лос-Анджелес Гэлакси".